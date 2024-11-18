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廣穎電通PX10行動固態硬碟榮獲台灣精品獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
廣穎PX10行動固態硬碟榮獲台灣精品獎。圖/廣穎提供
廣穎PX10行動固態硬碟榮獲台灣精品獎。圖/廣穎提供

記憶體儲存品牌廠廣穎（4973）繼斬獲德國紅點設計獎、金點設計獎後，旗下產品PX10行動固態硬碟再獲台灣精品獎肯定！廣穎跳脫傳統硬碟的外觀設計，將PX10體積輕量化，整顆硬碟僅約1公分厚、33公克重，並推出經典黑及時尚獨特的「千禧粉」，讓創作者可以隨心搭配各種電子配件。

PX10為影音內容創作提供輕便高效的儲存解決方案，具備「高傳輸、高容量、高相容性」的優勢，採用USB 3.2 Gen 2高速傳輸介面，讀寫速度每秒高達1,050MB1，提供最高4TB的儲存容量，可相容於Windows、MAC OS、Android、iOS等多平台作業系統。

外出拍攝時，將PX10加裝在手機、單眼相機等攝影設備，創作者可以輕鬆將4K或8K的影像資料儲存在單一硬碟中，便於集中管理作品，無需頻繁在不同硬碟或記憶卡間傳輸巨量資料，簡化後續編修流程，大幅提升創作效率。此外，PX10還通過美國軍規MIL-STD-810H 516.8摔落測試認證，具備出色的抗震性和耐用性，為資料備份提供額外防護。

廣穎電經理袁培榮表示：「PX10是廣穎在產品美學上的全新嘗試，我們期望通過獨特的外觀設計，為儲存產品注入更多個性化風格。此次獲得台灣精品獎的肯定，將激勵廣穎持續推動台灣創新產品走向國際舞台，展現『台灣製造』卓越的產品實力。」

固態硬碟 廣穎 紅點設計獎

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