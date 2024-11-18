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力領科技前三季賺超過一個股本 20日起競拍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力領科技董事長毛穎文（左）及總經理江政隆。圖/力領科技提供
力領科技董事長毛穎文（左）及總經理江政隆。圖/力領科技提供

力領科技（6996）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2593張，競拍底價181.82元，最高得標張數334張，暫定承銷價200元。競拍時間為11月20日至22日，11月26日開標；11月28日至12月2日辦理公開申購，12月4日抽籤，暫定12月10日掛牌。

力領科技公布財報，113年前三季營收為新台幣22.45億元，年增15.49%、營業毛利9.18億元，年增33.44%，毛利率40.9%，稅後純益4.75億元，年增51.03%，每股純益12.48元，年增46.65%。

該公司專注於驅動IC設計的客製化與差異化，以最佳方案滿足各類客戶的需求；其研發團隊深耕技術多年，亦累積多項專利，並積極開發出如RGBW、3-by-1及Triple Gate等符合市場需求的技術方案，成功實現顯示面板的多樣化應用。同時，透過緊密的產業合作，力領科技與晶圓代工及封裝廠保持深厚合作關係，得以於製程技術、品質良率及交貨速度等條件上有絕佳之配合，使產品可穩定生產與穩定交貨。

隨著全球智慧座艙需求攀升，車用顯示器成為推動力領科技成長的關鍵動力之一。根據Omdia的市場數據指出，隨著5G及車聯網技術的發展，全球車用顯示器市場預計將快速增長，至2030年出貨量有望突破2.5億片。力領科技聚焦於智慧座艙的顯示器驅動晶片，針對智慧化、個人化的用戶需求，提供視覺、聽覺、娛樂互動等功能，為車用顯示器提供沉浸式體驗。

同時，力領科技車用產品上通過AEC-Q100車用可靠度測試，並符合IATF16949汽車供應鏈品質管理規範，長期被面板廠、Tier 1 廠及車廠等汽車生產鏈合作夥伴所採用，進一步強化了與歐美、日韓、中系車廠的合作。根據工研院產科國際所預估，車用面板市場於2026年將達百億美元，並持續保持8.1%的年複合成長率，市場潛力相當值得期待。

車用面板 顯示器

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