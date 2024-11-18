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紅色供應鏈壯大 陸資 PCB 產值今年估有望躍居全球第一

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
陸資PCB將可能成為全球PCB產值最大。（本報系資料庫）
陸資PCB將可能成為全球PCB產值最大。（本報系資料庫）

紅色供應鏈持續壯大，其中陸資PCB廠商扮演關鍵，台灣電路板協會（TPCA）分析，陸資PCB產業2024年快速成長至267.9億美元，年增長率達16.6%，全球市占率將提升至32.8%，陸資PCB將可能成為全球PCB產值最大，同時截至2024年底，已有27家陸/港資PCB製造商前往泰國投資，將帶動為數可觀的紅色供應鏈陸續赴泰群聚，搶食AI伺服器和車用商機。

TPCA與工研院產科所近期發布《2024中國大陸PCB產業動態觀測》並於18日發布新聞稿，報告指出2023年陸資PCB產業的全球市占率約為30.5%，產值達229.8億美元，位居全球第二。產品類別以多層板（39.3%）、HDI板（27.8%）及軟板（24.2%）為最主要生產類型。應用領域方面，通訊（28.9%）為最大市場，隨後是汽車（26.9%）、電腦（23.8%）及消費性電子（12.1%）。

觀察2024年上半年中國大陸上市PCB廠表現，雖然營收普遍成長，但毛利率和淨利率下降的企業仍然較多，顯示出在市場擴展過程中，企業面臨較大的獲利壓力。整體而言，2024年上半年毛利率較去年同期下降0.1個百分點，淨利率則微增0.4個百分點。然而年營收低於10億人民幣的小型企業表現相對弱勢，毛利率與淨利率分別下降0.8和1.8個百分點。相對地，專注於網路通訊、伺服器和汽車市場的企業，在雙利率表現上較為優異。

展望2024全年，該機構分析，陸資PCB產業將快速成長至267.9億美元，年增長率達16.6%，全球市占率將提升至32.8%，陸資PCB將可能成為全球PCB產值最大。隨著AI應用普及和新能源車搶市，帶動AI伺服器和車用電子相關的PCB需求顯著提升，已成為產業成長的重要驅動力。

該機構分析，中國大陸目前仍是全球最大的PCB生產基地，2023年全球有51%的PCB產品在中國大陸生產。但為因應地緣政治變化及全球客戶對供應鏈多元化的需求，陸資PCB廠商也加速海外布局，以尋求更大的市場機會。泰國為其首選投資地，主要得益於較為完善的基礎設施、相對成熟的PCB供應鏈及投資優惠。同時，泰國作為全球第九大汽車製造基地，加上龐大的內需市場，為陸資PCB廠商提供了理想的投資環境，截至2024年底，已有27家陸/港資PCB製造商前往泰國投資，將帶動為數可觀的紅色供應鏈陸續赴泰群聚。

為推動半導體產業自主化，中國大陸啟動了第三期「國家大基金」，將AI晶片和高頻寬記憶體（HBM）列為核心投資方向。隨著中國大陸推動國產晶片自主化，亦將進一步推升其載板業務的成長。在新能源車領域，中國產製新能源車在全球占比已超過六成，政府政策不僅於購車補貼與稅收減免，更進一步要求汽車製造商優先採用本土供應鏈，有助於提升陸資PCB廠商的市占率。

面對陸資PCB的崛起，台資與陸資廠商的產品結構雖然相近，但主要客戶與終端產品定位仍有所區別。面對新競爭局勢，台資企業需審時度勢，強化技術創新與產品升級，增強在國際市場的競爭力。

PCB

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