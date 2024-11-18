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連續21年稱霸 記憶體模組大廠金士頓市占再度奪冠

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
全球記憶體模組公司去年排名。圖表提供／集邦科技
全球記憶體模組公司去年排名。圖表提供／集邦科技

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓18日宣布2023年再度榮獲記憶體模組品牌全球市占第一名。根據研調機構 TrendForce公布的最新營收排名，2023年全球記憶體模組市場銷售額年衰退達28%，然而即使金士頓營收略微下降，仍以高達68.8%的市占率，連續21年穩居全球記憶體模組冠軍寶座。

根據TrendForce研調報告表示，2023年全球前十大記憶體模組製造商共拿下93% 的銷售總額，其中金士頓更以68.8%的高市占率穩居領導地位。市場銷售下滑的主要原因來自於疫情後，消費性電子產品進入庫存修正階段，加上DRAM供應商產能利用率居高不下，進一步加劇價格下跌，直到2023下半年市場才逐漸回溫。自疫情以來，整體消費性電子產品的買氣受挫，但金士頓仍憑藉強大穩健的品牌規模及完善的市場布局，將影響降至最低，進而蟬聯其市占率第一的龍頭寶座。

2023年金士頓持續擴展旗下記憶體產品陣容，推出Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM，這款可超頻的伺服器等級DDR5記憶體，專為創作者、工程師和資料工程專業人員所設計，以滿足新興應用的高效能需求。而旗下Server Premier DDR5 4800MT/s Registered DIMM 64GB、32GB和16GB伺服器記憶體模組亦通過驗證，可與最新第四代Intel® Xeon®可擴充處理器（代號Sapphire Rapids）搭配使用，成為企業不可或缺的IT後盾。

金士頓為廣獲好評Kingston FURY Renegade DDR4記憶體推出全新外型，大膽的黑銀雙色散熱片設計，讓熱血玩家恣意打造獨一無二的專屬電腦配備。此外，金士頓更於2023年初，締造超頻記憶體模組出貨量突破1億大關的重大成就，刷新產業里程碑。

金士頓表示，連續21年奪得全球記憶體模組寶座的殊榮，不僅證實金士頓在記憶體產業中無庸置疑的領導地位，更反映出堅實可靠的韌性與不容取代的重要性。

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