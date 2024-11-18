盧超群：明年半導體景氣謹慎樂觀 AI邊緣運算湧現

鈺創董事長盧超群今天表示，2025年半導體景氣展望謹慎樂觀，人工智慧（AI）與半導體整合發展將會更成熟，除了雲端，也會有AI邊緣運算。

創新論壇High Level Forum（HLF）高峰會今天在新竹竹北登場，這是HLF創辦12年來首度來台舉行，以「創新生態系－驅動未來韌性社會」為主題，有來自20國家、250名代表出席參加。

盧超群應邀以「台灣半導體發展及台灣在全球半導體的優勢」演講，他說，台灣已經建立一個包含半導體、異質整合、AI和下游電子的完整生態鏈，應盡快與HLF會員國家互動，透過互動激勵台灣進一步躍進。

盧超群表示，台灣對人類文明將扮演非常重要且獨特的角色，應持續努力在各領域保持領先，繼續發明、培養人才，除生產外，應加強微系統研究。

對於明年半導體產業景氣展望，盧超群受訪時說，AI整合半導體發展將會更加成熟，除雲端外，還會有AI邊緣運算，明年展望謹慎樂觀。

川普當選美國總統，盧超群表示，未來會有什麼變化無法得知，不過，過去世界變化比當今情勢大，台灣自打造第1座8吋晶圓廠以來都是自力更生，不是依據外界變化而適應，若技術和生產是隨著外界變化而變動並不會成功，台灣應致力於內部的技術和人才發展。