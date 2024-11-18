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全球地緣政治走向 苗豐強這樣看

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯華神通集團今日舉行「MiTAC 50th Anniversary TechDay」活動。記者吳凱中／攝影
聯華神通集團今日舉行「MiTAC 50th Anniversary TechDay」活動。記者吳凱中／攝影

聯華神通集團18日舉行「MiTAC 50th Anniversary TechDay」，針對全球地緣政治趨勢走向，聯華神通集團董事長苗豐強指出，「50年前我剛回國的時候，大家是把供應鏈全球化」，而現在如果要把供應鏈移回單一國家去，是很不容易的事。

針對台灣在地緣政治上的角色，苗豐強表示，台灣在整個供應鏈裡，從半導體產業開始，護國神山上還有很多小樹、大樹、河流，是一整個生態系。

苗豐強指出，但單有半導體也沒用，一定要一個完整的系統，而整個系統供應鏈很複雜，也包含比較低檔的產品，比如像沒有電阻、電容也不行，一個複雜的伺服器有一萬顆晶片或零組件，而這些零件從全球各地來。

苗豐強表示，「50年前我剛回國的時候，大家是把供應鏈全球化，而現在如果要把供應鏈移回單一國家去，是很不容易的事」。

他分析，生態系有兩個層面，一個是製造面，一個是應用面，比如用智慧手機很簡單，但越簡單代表製造及軟體越複雜。

此外，針對媒體詢問AI硬體將在未來2-3年後成長趨緩，對此，苗豐強回應，不是硬體需求下降，而是需求越來越多，但軟體的內容也越來越大。

他舉例，其實就像高速公路收費機制一樣，現在閘門這些硬體都沒了，但其實硬體都跑到後端去了，包含通訊設備、資料中心等。

半導體 生態 軟體

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