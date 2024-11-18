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勝一子公司鴻勝新廠動工 投入23億元、2026年完工

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

因應AI趨勢，半導體先進製程需求持續提升，超高純度電子級溶劑大廠勝一化工（1773）子公司鴻勝化學科技因應客戶需求，11月14日於彰濱工業區崙尾西一區一期產業用地舉行彰濱二廠興建動土。

本次新建工程包括二套先進製程溶劑產線及日後最多可擴充到四套產線使用的生產大樓暨其相關土木、鋼構、儀電、配電、公用配套設施，預計投入23億元，2026年完工。

勝一化工多年來供應半導體先進製程所需溶劑，品質與技術服務深獲肯定，2023年12月獲台積電（2330）頒發「優良供應商卓越表現獎」及「供應商環安衛精進獎」雙料獎項。

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