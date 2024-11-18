苗豐強：聯華神通集團善用AI推動快速穩健成長

神通50週年科技教育論壇今天登場，聯華神通集團董事長苗豐強致詞表示，集團的經營理念是多使用人工智慧（AI）技術，提升事業能見度，透過科學數字找出策略、分析大環境，達到快速且穩健的成長。

苗豐強說，神通電腦於1974年成立，因為引進微處理器，產業開始走自動化，這是台灣第一代電腦程式的開始。後來進入Web 2.0時代，美國很多公司建立網路基礎設施，但內容不夠，連Yahoo都被笑說是電子化的黃頁電話簿。

他表示，現在進入Web 3.0時代，加密貨幣比特幣（Bitcoin）的崛起代表「去中心化」模式，每個人都有自己想法，不是被中央控制，藉由各種創意、應用和需求來驅動科技發展。

苗豐強指出，台灣的產業從自動化開始，發展到根據用戶需求搭配軟體，一門生意的成形，需要建立一個產業。例如「護國神山」台積電代表的半導體業，也牽涉到氣體、化工等設備和基礎設施，以及數據、設計服務等一大串的商業模式，需要水平整合策略。

苗豐強說，聯華神通集團的經營理念是多使用AI提升事業能見度，包含公司的管理知識、數據分析速度。所有事情都要根據非常好的分析能力，透過科學數字來找出策略、分析大環境，不僅要達到快速成長，也要穩健成長。