中嘉數位與永鑫公司達成頻道授權共識 解除斷訊危機

不久前中嘉數位與代理HBO等境外頻道的永鑫多媒體爆發頻道授權費爭議，差點演出斷訊事件。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，中嘉數位與HBO頻道代理商永鑫多媒體針對今年頻道授權費用爭議事件，目前雙方已達成共識。

NCC指出，中嘉數位前因與代理包含HBO等12個頻道之永鑫公司就今年度之頻道授權費用未能達成合意，今年7月間來函向NCC申請調處。

據了解，因中嘉數位認為目前境外頻道內容在其他網路平台上也能收看，覺得授權費用偏高，加上今年用戶數量減少等營運因素，要求代理商降價，但雙方對費率無法達成共識，代理商永鑫當時決定斷選，此舉等於中嘉用戶看不到所有主要境外頻道，雙方遂進行協商。在初次協商中，中嘉允諾先支付半年費用，後續持續協商，化解斷訊危機。

NCC表示，雙方在達成初步部分共識後，續行調處，持續積極協商並就洽談情形擇日再行調處。後經雙方積極商議後，中嘉數位來函表示已與永鑫公司就授權費用事項達成共識，無再行調處必要，向NCC撤回調處申請。

經統計，中嘉數位所屬之12家有線電視公司今年第3季總計將近百萬訂戶，約占全國總訂戶數22.63％，為全臺最大有線電視多系統經營者；而永鑫公司所代理之HBO、CINEMAX、DAZN 1、DAZN 2、momo綜合台、CNN、CN卡通頻道及ANIMAX等8個衛星基本頻道與HBO Signature、HBO Family、HBO Hits、HBO HD等4個數位加值服務頻道，加總共有12個頻道。