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中嘉永鑫頻道授權費爭議達共識 斷訊危機解除

中央社／ 台北18日電
中嘉數位已跟永鑫談好授權費用，不用再調處，並向NCC撤回調處申請。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
中嘉數位已跟永鑫談好授權費用，不用再調處，並向NCC撤回調處申請。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

NCC今天表示，日前中嘉數位與HBO頻道代理商永鑫多媒體就今年度頻道授權費用爭議事件，經NCC調處促請雙方持續協商後，兩方已達成共識，保障消費者收視權益，近百萬戶斷訊危機解除。

有線電視系統業者與頻道代理商每年都會定期協商頻道授權費用，年中傳出中嘉跟頻道代理商永鑫多媒體今年度頻道授權費談不攏，永鑫曾正式通知中嘉8月16日將停止傳送HBO等頻道訊號，引發斷訊危機。

中嘉後來向國家通訊傳播委員會（NCC）申請調處，雙方8月調處後，中嘉也允諾先付今年上半年版權費爭取後續協商，並續行調處。

NCC今天發布新聞稿，經雙方積極協商後，中嘉數位在10月底、11月初來函提到，已跟永鑫談好授權費用，不用再調處，並向NCC撤回調處申請。

NCC表示，樂見系統經營者與頻道代理商、頻道供應事業在調處期間積極協商、達成共識，共同維護消費者收視權益與維持市場秩序。

中嘉今天表示，感謝NCC為了產業良性發展及維護消費者權益積極居中調處，讓中嘉跟HBO頻道代理商永鑫多媒體針對頻道授權費能夠順利形成共識。中嘉未來仍會秉持「顧客導向」初衷，持續滿足不同消費者族群的多元收視需求。

根據NCC今年第3季統計，中嘉數位手握99萬1645戶，占全國總訂戶數22.63%；永鑫公司代理共12個頻道，包含HBO、CINEMAX、DAZN 1、DAZN2、momo綜合台、CNN、CN卡通頻道及ANIMAX等8個衛星基本頻道，以及HBO Signature、HBOFamily、HBO Hits、HBO HD等4個數位加值服務頻道。

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