台積電資本支出恐未達標 法人保守看今年

台積電（2330）明年資本支出挑戰新高，惟今年在謹慎控管等因素下，法人預期，台積電今年資本支出將低於預期，恐連二年未達公司目標。

台積電先前資本支出未達標是2023年，當年實際資本支出304.5億美元，低於公司於2023年10月法說會預期達320億美元的低標下緣。

有關2024年資本支出，台積電公關處回應，以10月法說會中的說明為主。法人分析，台積電預估今年資本支出略高於300億美元，但在謹慎控管下，實際將低於2023年水準及公司預估的略高於300億美元。隨著AI需求成長與衝刺先進製程、海外布局等，將使明年資本支出回升並挑戰新高。

數據顯示，台積電規畫今年資本支出在7月調整區間從280億至320億美元，改為估300億至320億美元，10月並進一步收斂預估略高於300億美元。

法人分析，台積電今年前三季資本支出實際動用約185.3億美元，按照10月釋出資本支出規畫動支比率約57.9%至約61.8%，若台積電今年略高於300億美元資本支出要達標，估計第4季資本支出至少114.7億美元起跳，相當於一季要投資前三季的62%，「要相當拚」。