和碩iPhone印度製造有變 凸顯川普2.0牽動產業版圖

和碩（4938）集團繼淡出大陸iPhone製造之後，印度iPhone布局也傳出變化。路透報導，印度塔塔電子已同意買下和碩在印度唯一的iPhone工廠高達六成股權，未來該廠區由塔塔與和碩共同合資經營。

蘋果與和碩都未回應路透的報導，塔塔則拒絕回應。業界分析，塔塔集團近期大舉擴張印度iPhone製造勢力，此次傳出買下和碩印度iPhone工廠多數股權，意味「川普2.0」時代將至，全球地緣政治風險升高，蘋果加快印度製造腳步，塔塔集團在蘋果供應鏈地位再邁大步，並牽動後續iPhone製造版圖消長。

路透引述兩位知情人士消息指出，和碩出售印度iPhone工廠多數股權給塔塔電子案，上周內部已宣布此項協議，塔塔將持有這家合資事業60%股權，並負責日常營運，和碩則持有其餘股權，並提供技術支援。兩名知情人士都未透露交易的財務細節。

路透報導，這座塔塔與和碩合資經營的工廠將有1萬名員工，每年生產500萬支iPhone，將是塔塔在印度的第三座iPhone廠。一位知情人士說，雙方15日在這座iPhone廠內部宣布完成協議。另一位知情人士則說，兩家公司計劃未來幾天向印度競爭委員會（CCI）尋求批准。

塔塔已在去年從另一家台商緯創手中取得一座位於印度卡納塔克邦的iPhone組裝廠。塔塔也正在泰米爾納德邦的霍蘇爾市興建另一座工廠；該公司在當地原有一座iPhone零件廠，但在去年遭受祝融之災。

分析師估計，iPhone今年整體出貨中，印度將貢獻20%至25%，較去年的12%至14%攀升。目前iPhone印度製造主力為鴻海集團。

和碩近年逐步淡化iPhone製造，此前，和碩在2023年底公告，放棄旗下生產iPhone的昆山世碩現金增資優先認購權，由立訊集團擔任策略投資人全數認購，世碩增資額約人民幣21億元（約新台幣95億元），增資後和碩對世碩持股由100％降低至37.5％，和碩喪失對世碩控制力，交由立訊集團主導。

和碩並在今年7月兩度賣出立訊持股，合計獲利8.64億元。

和碩認為，這是單純的財務投資，只要價格可實現投資收益就會賣股。

和碩董事長童子賢之前表示，和碩並未從大陸撤資，只不過要做重點調配，加速印度、越南、墨西哥等其他廠區的擴張，大陸要投入更大資金的時候，就交由策略性夥伴做更多的投資。