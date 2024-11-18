美超微面臨下市危機 馬斯克轉單戴爾 緯創、英業達沾光

特斯拉執行長馬斯克衝AI，其主導的AI新創「xAI」原找戴爾與美超微協助供應AI伺服器，隨著美超微今天財報恐難產，面臨下市與鉅額償債壓力危機，傳出xAI訂單大轉向。

xAI最新一波籌資60億美元（近新台幣2,000億元）大買輝達AI晶片興建AI伺服器計畫，訂單全給戴爾，戴爾AI伺服器協力廠緯創（3231）、英業達（2356）跟著擁抱大單，營運喊衝。

美超微遲繳交10-K年報，至今也尚未找到新會計師簽署財報，原訂美國時間16日前必須前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因，才能免於從那斯達克交易所下市的命運，因16日逢周六，延至今天為最後期限。

美超微下市風險疑慮增溫，一旦退市，首當其衝不僅是股價再暴跌，更恐面臨高達17.25億美元（約新台幣559億元）的可轉換票據必須提前償還，資金壓力不小，也讓協力廠轉趨觀望，甚至開始轉移訂單。

美超微原與戴爾同為馬斯克衝刺AI布局重要夥伴，先前馬斯克更與美超微執行長梁見後同框，梁見後當時並披露馬斯克大買美超微液冷AI伺服器。近期美超微爆發財會風暴，傳出馬斯克並未停止衝刺AI腳步，但已陸續把原本要給美超微的訂單抽走，全面轉向戴爾。

研調機構Counterpoint research數據顯示，戴爾為全球第二大品牌AI伺服器廠，僅次於龍頭美超微。隨著美超微面臨下市危機，供應鏈觀望態勢轉為擁抱戴爾，讓戴爾更能獨攬大單。

遭點名的廠家均不對單一客戶與訂單置評。法人指出，戴爾有望大舉承接美超微原有訂單，台廠當中，緯創與戴爾合作最為密切，獨家供應戴爾AI伺服器主機板，更為其操刀多款產品代工，將是最大贏家。

面對源源不絕的AI伺服器訂單，緯創看好，AI伺服器客戶需求動能持續強勁，本季AI伺服器有望維持逐月、逐季成長。全年來看，AI伺服器朝年增三位數百分比（即倍數增長）目標前進。

因應客戶頻頻追單需求，緯創持續擴產，旗下新竹三座廠區已有新產能不斷開出，並在墨西哥擴大海外生產量能。

英業達是戴爾全球供應鏈中，前三大伺服器代工廠，雙方合作多年。英業達強攻AI伺服器，主要業務為主機板組裝（L6），今年AI伺服器出貨仍以輝達Hopper系列為主，本季Hopper平台需求續強，最快明年首季開始量產輝達最新GB200機種。

目前英業達已掌握不少企業級客戶，供應鏈透露，英業達集團在B200、B200A等機種展現產能彈性，使得客戶更願意下單，旗下墨西哥廠也已準備好組裝與測試（L10）產能。