輝達搶推機器人 所羅門受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

超級運算大會（SC 2024）美國時間17日於亞特蘭大登場，人形機器人將是另一個重頭戲。輝達（NVIDIA）預告，要在明年上半年推出驅動人形機器人的AI技術，並結盟西門子、Universal Robots（UR）等大廠，鴻海（2317）、所羅門分別是西門子、UR人形機器人重要夥伴，將成為輝達新一波人形機器人熱潮首批受惠台廠。

輝達高階主管表示，已經準備要在明年上半年推出驅動人形機器人的AI技術，希望在快速成長的機器人產業攻下一席之地。

輝達機器人與先進運算副總裁Deepu Talla指出，西門子、UR等機器人製造商已與輝達成為夥伴。輝達今年3月發表Jetson Thor運算系統，做為發展人形機器人的架構之一，Jetson Thor以先進AI技術改進機器人的自主性，提高機器人與人類及周遭環境的互動能力。

相較於特斯拉等公司直接製造機器人，輝達定位在成為技術供應商，模式類似Google為智慧手機製造商提供Android系統。

輝達預告明年上半年推出驅動人形機器人的AI技術，引爆新一波人形機器人商機大潮，尤其輝達宣布選定西門子、UR為人形機器人夥伴，同步帶旺相關協力廠。

所羅門是UR機器人及MiR (Mobile Industrial Robots) 授權代理商，並於半導體、光電、醫療、電子、傳統產業等多種行業應用有深厚應用導入經驗。

所羅門董事長陳政隆之前表示，AI產品已獲得臉書、應材、豐田、西門子、歐姆龍（OMRON）等國際大廠採用，甚至連知名精品業者香奈兒也是客戶，現在平均一個月有250家左右客戶寫信詢問，量能與聲浪正逐步壯大。

所羅門AI視覺方案在全球已有三、四百個應用案例落地，因而獲得輝達的青睞，因為在案件導入時，意味著輝達擁有這些場域的應用實績。

所羅門說，今年底或明年就會有專用型機器人問世，只是這個機器人雖長得像人，但只會有單一功能，也就是專用人形機器人，例如會摺衣服或炒菜，又或是負責將患者抱下床、餵食的長照機器人。

AI 機器人 輝達

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