輝達兩大事 AI鏈衝一波熱度 周三財報業界看多

輝達（NVIDIA）訂20日美股盤後發布上季財報與本季財測，分析師普遍看好營收、獲利將強勁成長，輝達執行長黃仁勳更趕在財報會議前，在今天登場的美國超級運算大會（SC 2024）發表線上特別演講，並特地邀請鴻海（2317）在會場首度亮相最新量產版GB200 AI伺服器機櫃，打響AI族衝刺GB200第一砲。

黃仁勳儼然是本周科技業最關注的話題人物，他先於SC 2024發聲，預料將釋出對AI產業及GB200出貨看法，成為全球投資界提前在輝達財報會議前掌握AI市況的重要風向球。

SC 2024是全球最大規模高效能運算盛會，輝達官網揭露，黃仁勳在SC 2024將與輝達副總裁暨超大規模與高效能運算總經理Ian Buck、阿貢國家實驗室計算科學負責Arvind Ramanathan， 以及阿布都拉國王科技大學應用數學和計算科學教授David Keyes一起討論科學計算的最新創新。

鴻海應輝達之邀，於SC 2024首度亮相量產版GB 200 AI伺服器機櫃。鴻海先前曾展示GB200 AI伺服器機櫃，但當時是並沒有裝上晶片（GPU），這次將是出貨前的量產版本正式展出，顯示GB200將開始衝刺業績。

鴻海集團表示，將於SC 2024展示最新AI基礎設施創新成果，其中，最受矚目的是專為兆級參數大型語言模型（LLM）訓練，及即時推論所設計的新世代液冷AI機櫃系統，採用領先業界的多晶片互連技術。

鴻海強調，現階段AI產品展望比8月法說會時能見度更佳，2025年是鴻海的「AI人工智慧年」，AI將是2025年集團最重要成長動能，GB200出貨量將逐季攀升。

輝達20日登場的財報會議，分析師普遍看多上季財報，預料每股盈餘將年增88%、達0.75美元，營收估年增82%、達330.6億美元，Susquehanna金融集團分析師羅蘭表示，他確認產業鏈後發現，輝達目前Hopper系列晶片的需求依然熱絡。

Oppenheimer分析師夏佛預期，輝達上季資料中心營收將成長近兩倍。

Raymond James分析師帕裘里指出，Hopper需求與Balckwell增產，將驅動輝達本季業績，但供應是一大變數。

關鍵將是本季財測，華爾街預期輝達本季每股盈餘將增長58%至0.82美元，營收成長67%至369.4億美元，只是市場揮之不去的憂慮之一，是輝達能否從晶圓代工廠台積電、以及系統組裝廠鴻海集團和廣達，取得足夠的產品供應。

摩根士丹利分析師摩爾預期，輝達Blackwell晶片本季有望進帳約50億至60億美元營收，但輝達可能因晶片供應受限，更難發布市場習慣的超強財測。