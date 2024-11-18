科技論壇周三登場 中華電董座簡志誠：打造多元AI解決方案

生成式AI旋風席捲全球，不僅降低AI使用門檻，更掀起新一波AI熱潮，催動產業加速數位與智慧升級腳步，中華電信身為台灣電信（2412）龍頭，深耕資通訊新技術，並積極將AI應用落實到營運，驅動台灣產業升級，更助力台商前進國際舞台。

經濟日報將於本周三（20日）舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，中華電信董事長簡志誠當天應邀出席致詞，中華電信總經理林榮賜則將以「AI賦能 智慧應用起飛」為題，發表專講。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控協辦。

簡志誠指出，中華電信AI到AI 2.0，將AI等新技術落實到協助產生軟體工程必要文件、自動撰寫程式、自動撰寫單元測試程式、協助修補程式資安弱點等，提升文件撰寫效率三倍以上，整體開發效率提升10%至50%，弱點修補查找時間減少為三分之一。

簡志誠強調，中華電信對外賦能AI客服，協助政府機構和企業客戶提升服務效率和客戶滿意度，例如為行政院三個部會打造AI自動客服系統，提供全天候線上便民諮詢服務，打造AI客服人員、AI銷售人員等專用型AI對話機器人，獲得大學、知名餐廳、國內汽車廠採用。

簡志誠分析，AI可自動化處理大量數據分析與文件處理，提升行政流程效率，分析過去用戶行為，提供個人化推薦和服務，並分析大量資料，協助明智的決策、流程自動化，減少人為錯誤。

中華電信過去已有IDC基礎，簡志誠指出，未來將打造符合AI運算需求的高效、節能資料中心，提供GPU算力及應用服務資源，在hicloud IaaS服務基礎上，再建置AI算力雲，以滿足各界發展AI應用時對算力的需求。

中華電信也將提供AI工具及平台協助企業AI升級，包含資料管理及模型產製平台Deepflow，提供AI Factory平台，可管理公雲及hicloud之AI資源，協助企業打造AI模型、AI助理（AI Agent），打造多元AI解決方案。

簡志誠表示，中華電信先利用AI技術，優化內部作業流程，例如網路維運、客服、軟體開發等，提升效率、降低成本、傳承職場知識。有了內部經驗，再進一步對外推廣，協助政府、企業、產業，進行AI化的數位轉型。例如智慧醫療、智慧法律、科技執法、智慧客服等，未來將持續投入進階的技術研究，打造分散式AIDC，精進AI網路維運，並以電信大數據落實營運流程AI化。