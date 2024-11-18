聽新聞
0:00 / 0:00

台積電明年全球建十座廠 法人估資本支出可望達340億~380億美元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

地緣政治議題延燒，台積電（2330）衝刺全球布局，2025年包含在建與新建廠案，海內外蓋廠總數衝十個，不僅是公司歷來頭一遭，更寫下全球半導體業同時推進十個廠建置的新紀錄，並推升公司明年資本支出恢復高年成長走勢。

法人估，台積電2025年資本支出可望達340億美元至380億美元（約新台幣1.1兆元至1.2兆元），挑戰歷史新高。對於2025年資本支出相關議題，台積電公關處回應，公司尚未公布2025年資本支出規劃，有關資本支出說明，請以公司公開資訊為主。至於2024年資本支出則以10月法說會中的說明為主。

業界盤點，台積電2025年全球新建與持續建設廠區高達十個。其中，台灣在建與新建廠有七個，為最大宗，涵蓋先進製程晶圓廠與先進封裝廠。

台積電明年全球要蓋十個廠 圖／經濟日報提供
台積電明年全球要蓋十個廠 圖／經濟日報提供

台灣七個在建與新建廠包括新竹與高雄為2奈米量產基地持續推進，兩地各有兩座，共計四個廠。先進封裝方面，包含購自群創南科廠定名為AP8的廠區、中科持續擴產CoWoS，以及嘉義先進封裝CoWoS與SoIC投資，合計三個廠。

海外方面，2025年將同步推進美、日、歐三地建廠，包含官方已預告日本熊本二廠興建工程計畫於2025年第1季開始，目標2027年量產；美國晶圓21廠第二座廠，以及德國德勒斯登特殊製程新廠持續推進建設等。

數據顯示，台積電2022年至2023年平均每年蓋五個廠；2024年預計蓋七個廠，包含三個晶圓廠、兩個封裝廠，以及海外兩個廠。2025年在建與新建廠案，海內外蓋廠總數衝十個，將是破紀錄頭一遭，也是全球半導體業界首見。

台積電先前在年度技術論壇上提到，海內外產能擴充等相關布局，都是為了滿足與支持客戶所需。

由於2025年共有在建與新建十個廠同時進行，也讓台積電2025年資本支出看增。台積電資本支出歷史新高落在2022年，當時以362.9億美元改寫紀錄。

台積電 晶圓廠 資本支出

延伸閱讀

輝達本周將發財報！市場緊盯台積電等供應商產能展望 推測明年成長前景

台積電公布10月營收後 市場估今年EPS上看45元

排碳大戶家數半導體最多 電力供應業排碳量最高

輝達財報公布在即 法人點名看好這六檔

相關新聞

台積電明年全球建十座廠 法人估資本支出可望達340億~380億美元

地緣政治議題延燒，台積電衝刺全球布局，2025年包含在建與新建廠案，海內外蓋廠總數衝十個，不僅是公司歷來頭一遭，更寫下全...

輝達兩大事 AI鏈衝一波熱度 周三財報業界看多

輝達（NVIDIA）訂20日美股盤後發布上季財報與本季財測，分析師普遍看好營收、獲利將強勁成長，輝達執行長黃仁勳更趕在財...

科技論壇周三登場 中華電董座簡志誠：打造多元AI解決方案

生成式AI旋風席捲全球，不僅降低AI使用門檻，更掀起新一波AI熱潮，催動產業加速數位與智慧升級腳步，中華電信身為台灣電信...

輝達搶推機器人 所羅門受惠

超級運算大會（SC 2024）美國時間17日於亞特蘭大登場，人形機器人將是另一個重頭戲。輝達（NVIDIA）預告，要在明...

美超微面臨下市危機 馬斯克轉單戴爾 緯創、英業達沾光

特斯拉執行長馬斯克衝AI，其主導的AI新創「xAI」原找戴爾與美超微協助供應AI伺服器，隨著美超微今天財報恐難產，面臨下...

和碩iPhone印度製造有變 凸顯川普2.0牽動產業版圖

和碩集團繼淡出大陸iPhone製造之後，印度iPhone布局也傳出變化。路透報導，印度塔塔電子已同意買下和碩在印度唯一的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。