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和碩印度廠 塔塔買下多數股權

聯合報／ 編譯林奇賢、記者蕭君暉／綜合報導

路透報導，兩名知情人士表示，塔塔電子已同意買下和碩在印度唯一iPhone廠的多數股權，雙方以合資方式經營，此舉強化了塔塔作為蘋果供應商的地位。

供應鏈人士指出，此舉凸顯了因川普即將上台，地緣政治風險升高，蘋果加快印度製造的腳步；同時，和碩不僅淡出印度iPhone供應鏈，也淡出中國大陸的iPhone供應鏈給立訊。

知情人士說，上周內部已經宣布此項協議，塔塔將持有這家合資事業六成股權，負責日常營運，和碩則持有其餘股權，並提供技術支援。塔塔對此拒絕回應，蘋果與和碩則未回應置評請求。

這座塔塔與和碩合資經營的工廠，將有一萬名員工，每年生產五百萬支iPhone，將是塔塔在印度的第三座iPhone廠。

在地緣政治緊張下，蘋果日益尋求將其供應鏈多元化，分散至中國大陸以外的地區。

印度 情人

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