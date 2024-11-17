義隆、茂達、致新 明年展望樂觀

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計三雄營運各擁利基，明年有望繳出好成績，其餘包括筆電觸控IC大廠義隆（2458），電源管理IC廠茂達（6138）、致新（8081）、矽力（6415）等，也都持續布局，明年業績展望都偏向樂觀。

義隆本季營運因淡季效應，估計營收季減，展望明年，該公司指出，筆電產業應會比今年成長，估成長幅度將大於今年，同時將推出多項新產品，對明年營收與獲利都持正面看法。

茂達第3季獲利為近八季高點，每股純益2.7元，前三季每股純益7.51元，超過去年全年水準。法人認為，茂達本季業績將小減，但今年業績成長幅度仍可達雙位數百分比。茂達明年應可維持成長態勢，主要動能是AI PC新台平帶來換機潮，遊戲機應用也可望挹注業績。

矽力評估今年第4季業績可維持季增，幅度可能比以往同期少些。由於推出不少新產品，估計今、明年車用業務維持高速成長。矽力累計前三季合併營收133.46億元，年增近二成，歸屬母公司業主淨利為13.91億元，年增1.28倍，每股純益3.63元。

致新第3季每股純益4.83元，是近四季高點，前三季每股純益13.52元，該公司估計今年營收表現應可溫和成長。致新董事長吳錦川表示，明年各主要產品線展望都算樂觀。

每股純益 營收 致新

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