IC設計三雄明年將進擊 聯發科、聯詠、瑞昱可望繳出佳績

台灣IC設計三雄聯發科（2454）、聯詠（3034）與瑞昱（2379）各擅勝場，其中聯發科已推出旗艦晶片天璣9400、聯詠新產品傳打入蘋果新機應用、瑞昱一般與車用乙太網路業務持續發展，三雄明年營運各擁利基，有機會繳出好成績。

聯發科、聯詠與瑞昱是台灣IC設計三巨頭，也都列入全球十大IC設計廠。根據集邦科技資料顯示，聯發科去年是全球第五大IC設計廠，聯詠第七，瑞昱第八。

IC設計三雄展望 圖／經濟日報提供

聯發科第3季業績小增，淨利微減，每股純益15.94元。該公司今年展現強勁回溫動能，累計前三季合併營收3,925.43億元，年增近三成，淨利832億元，年增逾六成，每股純益51.98元。

聯發科預估本季營收介於1,265億至1,345億元間，季減4％至成長2％之間，最新旗艦手機晶片天璣9400帶來強勁營收成長，可望抵銷部分消費性電子較低緩的季節性需求。該公司執行長蔡力行表示，基於第4季展望，預期2024年美元營收成長率可優於原先中十位數百分比（14％至16％）的目標。

聯發科在天璣9400推出後，已提高對今年旗艦手機晶片營收增幅預估，由原先超過五成，上修到超過七成。外界認為，天璣9400系列晶片明年仍是重要成長動能。

聯詠前三季每股純益25.54元，消費性需求回溫力道不顯著，加上傳統淡季，第4季業績估將季減雙位數百分比，在240億至250億元之間，不過該公司看好明年AI應用帶動換機需求，營運可望重回成長軌跡。

聯詠的OLED TDDI新品預計明年第2季量產，市場認為已納入蘋果新機應用，該公司不評論客戶相關訊息，但提到正與客戶、面板廠等供應鏈合作中，可望帶來新營運成長動能。

瑞昱前三季每股純益23.19元，展望本季，該公司認為，進入產業周期性淡季，將審慎應對市場變化。不過現在對各項業務後續展望看法，都比上一季樂觀。

瑞昱乙太網路應用第3季展現強勁增長，估計本季將出現季節性放緩情形，不過明年表現應可繼續提升。同時在車用乙太網路業務部分，相關產品保持強勁成長力道。瑞昱預期，包括乙太網路、交換器、Wi-Fi、路由器、藍牙等相關業務，都將持續驅動該公司明年成長。