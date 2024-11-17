科技論壇20日舉辦 剖析AI趨勢

生成式AI旋風席捲全球，不僅降低AI使用門檻，更掀起新一波AI熱潮，驅動各行各業加速導入AI，不僅助力內部提升工作效率，更擴大對外提供創新服務。AI賦能正催動產業加速數位與智慧升級腳步，全球都在關注AI熱潮，並積極掌握商機。

經濟日報將於11月20日舉辦2024科技論壇，以「AI賦能 催動產業智慧升級」為主題，邀請各界專家探討如何發揮台灣資通訊產業優勢，透過產業跨業、跨界合作，催動產業智慧升級，掌握AI新革命帶來的新商機。本論壇由中華電信（2412）、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控協辦。

論壇邀請行政院秘書長龔明鑫出席致詞；中華電信董事長簡志誠、中華電信總經理林榮賜、沛星科技暨中華電信董事簡立峰、資策會執行長卓政宏、玉山銀行智能金融處總工程師黃仕鎮、工研院副總暨產業科技國家策略發展所所長林昭憲等產官研專家也將發表精彩的專講，剖析AI趨勢，洞燭機先。

近年全球掀起AI熱潮，輝達執行長黃仁勳認為，每個產業都需要生成式AI，IT產業將服務全球百兆美元產業，將顛覆製造、金融、保險、零售、健康等產業，機器人時代將緊接著在生成式AI之後到來，製造工廠也將變成AI工廠。他認為，台灣是AI產業革新的後盾，沒有台灣，就無法實現這個願景。

台灣近年積極發展AI技術與應用落地。賴總統在2018年擔任行政院長時，就啟動「台灣AI行動計劃」，積極推動AI與產業需求接軌，加速「5+2」產業創新。他於就任總統後更宣示，要善用台灣優勢，促進AI產業化，產業AI化，推動台灣成為「AI智慧島」。