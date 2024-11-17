2024年世界互聯網大會烏鎮峰會 AI議題燒

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會，19日至22日在浙江烏鎮召開，本次烏鎮峰會聚焦人工智慧 （AI）議題。

今年峰會將邁入第11年，烏鎮峰會方面表示，今年大會現有來自30餘國家和地區的170餘家會員，較去年烏鎮峰會時增加40餘家。

據大會公布最新議程，峰會於20日正式開幕，除了有人工智慧專業委員會成立會議、部長峰會外，峰會也安排台灣青年交流活動；大會還有內容涵蓋全球發展數位合作倡議、AI開發與應用等24場分論壇。

世界互聯網大會秘書長任賢良此前表示，這次會議有兩個新創舉：一是全新設立「世界互聯網大會傑出貢獻獎」，表彰在全球互聯網相關領域做出傑出貢獻的個人和企業；第二是成立世界互聯網大會人工智慧專業委員會。