2024晨禎盃羽球公開賽登場 台積電等64支企業隊伍參賽

由晨禎營造與麗晨建設共同主辦的「2024晨禎盃羽球公開賽」，16日在中興大學體育館熱情開賽。今年賽事同樣規模盛大，包括台積電（2330）、美光、奇美、台塑、和泰大金等64支知名企業，共64組512位選手共襄盛舉。

另外也設立了「校園邀請組」，邀請16支大專校院隊伍共128名選手參與，藉此讓運動精神紮根校園，並透過賽事建立從校園到職場的運動銜接，打造更深厚的企業運動文化。

今年的比賽中，主辦方特別邀請高齡104歲、金氏世界紀錄認證的最年長羽球選手—林友茂擔任開球嘉賓。雖年事已高，他依舊每周三次走上羽球場，保持熱情與活力，以堅毅的體魄與幽默的「老頑童」形象，向大眾展示運動無年齡界限，並希望藉由這次賽事，號召全民參與運動、推動全齡運動。

林友茂表示，但當他站在球場上，聽到觀眾的掌聲與歡呼，他心情就很開朗，彷彿重回那個意氣風發的年輕時刻。林友茂認為，運動讓生活充滿朝氣，也希望自己的參與能啟發更多人運動，無論年齡。

值得一提的是，晨禎營造獲得台中市113年運動推手團體獎，今年秉持一貫的公益初衷，所有隊伍的報名費也全數捐贈「十方啟能中心」，資助該中心的日照服務、康復治療等計畫，以協助提升身心障礙者獨立生活的能力為目標。

晨禎營造總經理王水樹表示，晨禎盃羽球公開賽的意義已超越比賽本身，它是一個匯聚公益力量的平台。「我們希望透過賽事，不僅讓企業員工能夠連結校園運動的傳承，也讓每一位選手在球場上揮灑汗水時，能化為善的力量，共同點燃社會溫暖。」

王水樹特別提到，晨禎盃不僅提供選手交流的場域，也以公益賽事的形式拋磚引玉，讓更多企業與社會力量共同參與。他強調：「我們在意的不只是比賽的成績，而是透過這個活動，把公益的種子播種在每一位參賽者的心中。」

主辦方期望晨禎盃能成為推動全齡運動、職工運動及校園運動的連結，為中部地區建立更豐富的企業運動生態。

晨禎盃羽球公開賽每年不僅力求提升比賽的品質，更持續秉持對公益的承諾，賽事規格參照國際標準，從預賽起即設置電子計分系統，並於準決賽提供線上直播服務，讓觀眾隨時掌握比賽進展。

而今年的賽事，也再度以高水準的比賽品質及濃厚的公益氛圍，成為中部地區最具指標性的企業運動賽事。