快訊

高鐵驚傳「揮拳亮刀」暴力事件！目擊者：嫌犯逃入台北車站

失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

日本廣島小學祭典傳爆炸 至少9人受傷

國際自在稱台灣 ABAC代表林之晨：談AI目光看向我們

中央社／ 利馬15日電
2024亞太經濟合作會議APEC年會在秘魯利馬登場，經濟領袖與ABAC代表對話於當地時間15日落幕，晚間舉行台灣ABAC代表說明會，宏碁董事長陳俊聖（中）、台灣大哥大總經理林之晨（右）、廣達技術長暨副總經理張嘉淵（左）出席分享成果。中央社
2024亞太經濟合作會議APEC年會在秘魯利馬登場，經濟領袖與ABAC代表對話於當地時間15日落幕，晚間舉行台灣ABAC代表說明會，宏碁董事長陳俊聖（中）、台灣大哥大總經理林之晨（右）、廣達技術長暨副總經理張嘉淵（左）出席分享成果。中央社

AI浪潮推升台灣地位，APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表、台灣大哥大總經理林之晨表示，「台灣」這個詞以前在會議上像是佛地魔，現在各成員都能自在稱呼台灣，且只要談及AI、區塊鏈，「大家目光都會看向我們」。

APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表今天舉行對話，會後與媒體分享心得。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶來AI旋風，台灣能見度躍升，媒體詢問，今年參加會議是否感受到與會者熱烈期盼請益AI。

林之晨表示，過去8年改變頗明顯，以前發言不小心講Taiwan，「對岸馬上就去抗議要求只能用ChineseTaipei」，現在即便在會議上提到台灣，也不太有人抗議，甚至私下都會介紹他為台灣代表。他笑說，「台灣這個詞以前在會議上像是佛地魔」。

林之晨指出，台灣3位ABAC代表都是科技業出身，是較特別組合，近年開始討論數位轉型議題，尤其談到AI、區塊鏈，「大家目光都會看向我們」；ABAC成員都知道彼此守備範圍，當談到AI科技議題，則是台灣代表的守備範圍。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，科技部分是台灣主場，過去2年經歷大變革，正是因為生成式AI（Gen-AI）出現，應用範圍包含智慧醫療、AI醫療等，台灣在此技術上的確有一席之地。

另外，他說，會中也有討論AI框架治理，但著重點在運用範圍，希望不要因對人工智慧的擔心，導致AI應用受到過度限制、甚至倒退。

談及AI泡沫化可能，陳俊聖認為，產業發展長期成長，但會歷經「上來下去」回檔過程，此為正常現象，生成式AI發展到目前，第1名的應用是客服。若比較網路剛出現時，功能在溝通，後來開始出現Amazon等電子商務、Uber，是不斷演進的過程；現在生成式AI客服應用，就像當初網路誕生時，每一間公司都要建網頁一樣。

廣達電腦技術長張嘉淵提到，加拿大是AI領先國家，和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）討論AI議題時，也特別請教如何在未來社會訓練AI人才，以及增強算力所需能源供應等；他認為，加拿大之所以能成功，正是因長時間支持基礎科學。

此外，媒體詢問各國向台灣取經資安，是否因為台灣常遭受網路攻擊，陳俊聖表示，加拿大代表曾分析各國資安事件與損失，其中特別將台灣每年遭受攻擊情況列出，「才知道我們相當耐打」，韌性不得不建立起來。

AI 加拿大 陳俊聖

延伸閱讀

黃仁勳赴雅加達演講 印尼總統普拉伯沃致電歡迎「希望有天能見面」

工總理事長潘俊榮：經濟部長郭智輝告訴我 新核能一定會落實

川普勝選 科技大咖紛示好 獨缺黃仁勳、巴菲特

至今仍未表態？一票科技大咖祝賀川普勝選 「這2人」卻保持沉默

相關新聞

國際自在稱台灣 ABAC代表林之晨：談AI目光看向我們

AI浪潮推升台灣地位，APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表、台灣大哥大總經理林之晨表示，「台灣」這個詞以前在...

拜登政府加速 敲定台積補助…強化美生態系統關鍵一步

美國商務部15日表示，已最終敲定向台積電位於亞利桑那州的美國子公司提供66億美元政府補助，用於半導體生產。

台積電創辦人張忠謀：建廠狀況良好

台積電創辦人張忠謀昨（15）日出席台大96周年校慶活動，針對美國亞利桑那州新廠進度，他指出，美國廠目前進展狀況十分良好，...

拜登政府補助台積電66億美元 魏哲家：強化美半導體生態系統關鍵一步

美國商務部今（15）日 敲定對台積電美國子公司位於亞利桑納州鳳凰城的半導體生產部門，提供66億美元的政府補貼。台積電董...

世界晶圓三廠停電 不影響本季營運展望

世界先進（5347）今（15）日針對11月11日的停電事件提供進一步說明，公司表示位於桃園的晶圓三廠於11日中午停電事件...

信驊成股王後 董座感謝廣達給創業機會：心中只有感恩

全球最大的BMC（基板管理控制器）廠、台股股王信驊董事長林鴻明今日舉辦20周年感恩餐會，會前受訪表示，信驊一路走來始終如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。