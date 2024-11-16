國際自在稱台灣 ABAC代表林之晨：談AI目光看向我們

AI浪潮推升台灣地位，APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表、台灣大哥大總經理林之晨表示，「台灣」這個詞以前在會議上像是佛地魔，現在各成員都能自在稱呼台灣，且只要談及AI、區塊鏈，「大家目光都會看向我們」。

APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表今天舉行對話，會後與媒體分享心得。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶來AI旋風，台灣能見度躍升，媒體詢問，今年參加會議是否感受到與會者熱烈期盼請益AI。

林之晨表示，過去8年改變頗明顯，以前發言不小心講Taiwan，「對岸馬上就去抗議要求只能用ChineseTaipei」，現在即便在會議上提到台灣，也不太有人抗議，甚至私下都會介紹他為台灣代表。他笑說，「台灣這個詞以前在會議上像是佛地魔」。

林之晨指出，台灣3位ABAC代表都是科技業出身，是較特別組合，近年開始討論數位轉型議題，尤其談到AI、區塊鏈，「大家目光都會看向我們」；ABAC成員都知道彼此守備範圍，當談到AI科技議題，則是台灣代表的守備範圍。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，科技部分是台灣主場，過去2年經歷大變革，正是因為生成式AI（Gen-AI）出現，應用範圍包含智慧醫療、AI醫療等，台灣在此技術上的確有一席之地。

另外，他說，會中也有討論AI框架治理，但著重點在運用範圍，希望不要因對人工智慧的擔心，導致AI應用受到過度限制、甚至倒退。

談及AI泡沫化可能，陳俊聖認為，產業發展長期成長，但會歷經「上來下去」回檔過程，此為正常現象，生成式AI發展到目前，第1名的應用是客服。若比較網路剛出現時，功能在溝通，後來開始出現Amazon等電子商務、Uber，是不斷演進的過程；現在生成式AI客服應用，就像當初網路誕生時，每一間公司都要建網頁一樣。

廣達電腦技術長張嘉淵提到，加拿大是AI領先國家，和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）討論AI議題時，也特別請教如何在未來社會訓練AI人才，以及增強算力所需能源供應等；他認為，加拿大之所以能成功，正是因長時間支持基礎科學。

此外，媒體詢問各國向台灣取經資安，是否因為台灣常遭受網路攻擊，陳俊聖表示，加拿大代表曾分析各國資安事件與損失，其中特別將台灣每年遭受攻擊情況列出，「才知道我們相當耐打」，韌性不得不建立起來。