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羅比尼：台灣等亞洲國家具備科技優勢 可與美密切合作

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）15日指出，台灣等亞洲國家在資通訊產業具備優勢，美國可以透過貿易協定等方式，與這些亞洲國家建立更有建設性的關係，而不是只課徵關稅而已。

羅比尼受邀來台，參加本報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，除了發表專題演講之外，也與台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如以「地緣政治風險對全球經濟金融的影響」為題舉行高峰對談。

羅比尼指出，川普很多政策之間相互矛盾，但圍堵中國大陸是重點，排在其他項目前面。想要圍堵中國大陸，就不能只是建立亞洲版的北約，或是四方安全對話（Quad）而已。美國不能只透過軍事力量來圍堵，必須加強與亞洲的經濟互動。

羅比尼認為，川普之前退出跨太平洋夥伴協定（TPP）是一大錯誤。川普需要亞洲盟友才能圍堵中國大陸，不能只課關稅而不互動，要透過其他方式與台灣、南韓、日本等合作，建立更有建設性的關係，例如簽區域貿易協定等方式。

以台灣來說，羅比尼指出，台灣在資通訊產業有優勢，但有些產業成長，有些就會衰退。衰退的部分原因是地緣政治，部分則是因為勞力密集等產業愈來愈沒有競爭力，因此要轉型，不能再依賴傳統優勢。台灣可以透過各種政策來培養高技術勞工，重點在於管理轉型，其實在這方面台灣已做得比許多其他國家好了。以歐洲來說，就對未來的投資不夠。

羅比尼指出，台灣對美國出口快速成長，產品可以滿足美國的需求，例如輝達（NVIDIA）的許多晶片就由台積電（2330）來生產。美國如果對台灣出口設限，就太愚蠢了。亞洲在很多產業有優勢，例如半導體、人工智慧（AI）等領域，可與美國更密切合作，因此不見得是威脅，反而可能是商機。

羅比尼認為，川普某些說法反反覆覆，可能沒有想過政策細節，但有些政策可能衝擊美國經濟及金融市場。不過，雖然他可能會控制國會，卻無法控制市場。市場的反應會讓他不會過度衝動。因此，他的財政部長人選很重要，最好能扮演諮詢建言的角色，確認市場的反應，再看看是否執行政策。

川普 美國經濟

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