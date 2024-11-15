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Pure Storage 助企業簡化從企業端環境到AVS的雲端移轉

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Pure Storage助企業簡化從企業級規模VMware環境到Microsoft Azure的雲端移轉。圖/Pure Storage提供
Pure Storage助企業簡化從企業級規模VMware環境到Microsoft Azure的雲端移轉。圖/Pure Storage提供

全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage，今日發表一套專為微軟旗下AVS設計的最新全託管式區塊儲存即服務（STaaS）方案，這套最新解決方案即將提供預覽，並將透過Azure Native整合方式供應。

Pure Storage表示，將地端VMware環境移轉至AVS的企業，可能因儲存的成本與複雜性而面臨各種挑戰。現今的雲端內沒有一個資料儲存選項，可以完美複製既有地端環境的設定，因此企業必須冒著風險，重新調整基礎架構來進行移轉。儲存密集型的工作負載，需要一套能獨立於運算節點之外自行擴充的儲存基礎架構，好讓資源做最有效的利用。讓運算及儲存分開擴充，對企業的好處是可避免支付過多的運算和儲存。

Pure Storage Cloud for AVS能將儲存與運算分離，以支援無縫移轉、成本最佳化並簡化管理。Pure Storage的全託管式服務提供了一種讓企業移轉儲存區與虛擬機（VM）的外部儲存選項，讓雲端VMware環境也能享有Pure Storage客戶在地端企業級儲存上享有的相同區塊式儲存體驗。

Pure Storage核心平台事業部總經理Shawn Hansen表示，多年來，當企業在將VMware工作負載移轉至雲端時，總是面臨著效率不佳與成本高昂的難題。Pure Storage Cloud for Microsoft Azure VMware Solution能消除這些障礙，提供無縫、可擴充的儲存即服務，以隨業務的需求而高效率且獨立地擴充。與Microsoft合作，讓我們能全力協助客戶徹底釋放Azure雲端的潛力，實現他們期望的成本最佳化，並維持企業級韌性。

Microsoft開發人員事業部副總裁Scott Hunter表示，很高興看到Pure Storage與Microsoft Azure Native服務整合。透過這項合作，Pure Storage和Microsoft就更能滿足客戶需求，讓客戶在Azure上供應、使用及管理Pure Storage，就如同其他Azure服務一樣。

有了這套整合式方案，Pure Storage和Microsoft將協助客戶快速而安全地善用Pure Storage的企業級儲存與Azure雲端服務，開啟新的可能性讓客戶將企業規模的環境移轉至雲端。Pure Storage與Microsoft的合作將協助客戶節省時間、降低營運負擔，另一方面還能驅動創新。

Insight IT和Presidio等公司也同步力挺，強調Pure Storage在Microsoft Azure VMware Solution上推出的最新服務，為公司採用的AVS帶來了很大的幫助，將大幅簡化我們共同客戶的雲端策略，並減輕其營運負擔。客戶能將VMware工作負載順利地移轉至雲端，並享有與原本一樣強大的地端儲存功能，而且還能降低成本。

Microsoft 微軟 雲端服務

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