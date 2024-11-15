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聚恆科技響應EV100 再購17台公務電動車邁碳中和

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聚恆科技響應EV100，再購置17台公務電動車。圖／聚恆科技提供
聚恆科技響應EV100，再購置17台公務電動車。圖／聚恆科技提供

聚恆科技（4582）今日宣布再購置17台LUXGEN納智捷國產純電動車、成功汰換超過1/3的燃油公務車，展現在減碳及推動永續發展的決心。15日交車儀式上，租賃合作夥伴統一東京董事長松本幸雄及LUXGEN顧客關係部經理陳奇宏受邀出席，共享聚恆科技響應EV100重要里程碑。

身為EV100倡議（Electric Vehicle 100%）支持者，聚恆科技承諾未來5年內達成EV100目標，並期望成為EV100全球會員之一。

聚恆科技董事長周恒豪分享，今年4月永康廠區已全面採用綠電，成功減少41%的碳排量；隨著11月啟用新購置17台LUXGEN納智捷作為公務車，預計再減少19%的碳排量，為2028年實現碳中和打下基礎。

此外，今年聚恆科技更進一步推出員工新(換)購電動車補助管理辦法，正職員工可享最高3萬元現金補助。公司也積極推動廠區三階段增設充電樁計劃，為員工及客戶提供便捷的充電服務。

同時，子公司聚恆動能則積極擴展全台HiEV充電站網絡，聚焦於交通樞紐及人口密集區，讓用戶享有更優質的充電體驗。透過內外部充電設備的佈局，以實際行動推動企業ESG（環境保護、社會責任、公司治理）目標，致力於打造幸福企業。

納智捷 電動車

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