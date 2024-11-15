DIGITIMES調查 ：美中新賽局將使供應鏈加速脫鉤

DIGITIMES今(15) 日舉行「DIGITIMES 科技大勢 2025」論壇，透過產業調查與研究數據，解析大國博弈下全球供應鏈的重塑布局。同時也公布2025年度「科技關鍵字」，這是DIGITIMES自2021年起發表洞察科技產業前景的指標之一。

DIGITIMES「科技關鍵字」邁入第4年，從歷年的科技關鍵字「鏈」、「變」、「甦」中，可看出近年來科技產業變化脈絡。DIGITIMES總監黃銘章發布2025年的科技關鍵字「轉」，其意涵是在生成式AI浪潮下，業者企盼「轉機」來臨，預期生成式AI將是企業數位轉型及創造差異化、提升附加價值的關鍵利器。

DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇講述在新川普時代台灣科技產業的戰略與佈局。副總經理黃逸平指出，美中對抗下供應鏈加速脫鉤，身為半導體和AI之島的台灣，已掌握AI伺服器和資料中心商機，也應思考更長遠的成長動能。

黃逸平建議，台廠應在資通訊領域擴大戰果，延續近期發酵的AI PC、AI手機供應鏈動能；再者，應從製造服務擴大到提供軟硬整合的「AI Foundry」服務，協助企業快速將AI應用落地，並尋求將相關解決方案輸出海外。

此外，DIGITIMES也發布「台灣企業導入生成式AI的現況」與「台灣電子產業海外布局」兩項產業調查。分析師黃耀漢指出，台灣企業對生成式AI的接受度持續攀升，已有18.1%的受訪企業成功導入此技術，主要集中在半導體與電子產業的大型企業。41.3%的企業計劃在未來三年內導入生成式AI技術。

31.5%的企業因預算和技術限制無計劃導入。黃耀漢建議供應商提供靈活的價格方案和技術支援，以幫助中小企業降低導入門檻，加速生成式AI在台灣的普及。

台灣電子業海外布局方面，分析師周延提到，多數電子製造業者正積極規劃海外布局，其中以電子製造服務 (EMS)、半導體製造、材料與設備業的布局需求尤為明顯，而東南亞被視為最佳布局地點，其次則是印度和墨西哥。值得注意的是，高達 90%的電子產業主管認為地緣政治因素是未來海外布局的重要考量。

隨著2025年1月川普再次就任美國總統，周延認為，若新一屆美國政府實行嚴格的關稅政策，可能會促使高附加價值產品如先進製程晶片、伺服器和工業電腦等產業增加／擴大在美國的生產布局。