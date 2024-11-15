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信驊成股王後 董座感謝廣達給創業機會：心中只有感恩

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
信驊董座林鴻明今日在20周年感恩餐前受訪表示，特別感謝廣達給了他創業的機會； 成為股王後，他心中只有感恩再感恩。記者簡永祥／攝影
信驊董座林鴻明今日在20周年感恩餐前受訪表示，特別感謝廣達給了他創業的機會； 成為股王後，他心中只有感恩再感恩。記者簡永祥／攝影

全球最大的BMC（基板管理控制器）廠、台股股王信驊董事長林鴻明今日舉辦20周年感恩餐會，會前受訪表示，信驊一路走來始終如一，能成為全球第一大、被輝達譽為很重要卻不貴的晶片供應商，他說：「要感謝的貴人很多，但最要感謝的，是廣達給我創業的機會，即使到目前為止，仍是信驊排名很前面的重要客戶！」

他特別點名感謝廣達董事長林百里、副董事長梁次震等人的幫忙，讓信驊可以站在巨人肩上，躍升為世界第一。

BMC是內嵌在大部分伺服器主機板的專業型微控制器，是伺服器的核心架構，並提供智慧型平台管理，也就是直接在平台管理硬體和韌體中實作自動監控和復原功能。

信驊以4000元高價登上台股股王，市值最高曾破2000億元。當媒體問他這20年來有什麼變化？他輕微淡寫說，剛成立時，打電話給供應鏈，沒有人認識信驊，11年前上市後，公司也隨著市值竄高漸漸有知名度，後來成為股王，確實讓公司在招才及拓展供應鏈帶來實質幫助。但對他來說：「一路走來始終如一，信驊能有今天的成果，除了感恩，就是感恩！」

林鴻明說，信驊2004年創立時沒有AI，但廣達董事長林百里給他一個概念，強調將來的世界，算力就像電力一樣插了就有。從這個概念出發，經和他溝通後，覺得這個市場真的可以做，因此誕生了BMC這個革命性的晶片。

林鴻明說，原本的雲端遠端管理控制需要好幾塊板子，且體積很大，那時一塊板子要價高達五、六百美元，廣達找上信驊，希望能開發BMC晶片，體積大幅縮小，單價降至原來20分之一，並可節省耗電量和成本，他很慶幸這個革命性產品很快獲得廣達等雲端伺服器廠商採用，這幾年更受惠生成式AI蓬勃發展，業績爆發。

林鴻明指出，信驊未來仍致力優化產品組合，期許未來在雲端伺服器 、Smart AV全景相機等兩大領域都成為領導廠商。同時持續締造市值最大化，為客戶、員工及股東創造最大價值。

林鴻明也特別藉此機會向現場所有賓客及員工表達感謝。他指出，信驊今天的成就來自一路相伴的員工、客戶、合作夥伴與供應商共同努力，對他們的支持深表衷心感激，正是這份堅持與支持成就今日的信驊。

為感謝所有員工在過去所付出的努力，並藉由2024年南下高雄開拓新營運據點契機，下月將移師高雄舉行兩天一夜員工家庭日旅遊暨20週年感恩晚宴，邀請所有同仁攜帶家眷歡慶，以慰勞員工過去對公司的辛勤付出。

不過他堅持，信驊應不會走上股票分割之路，只是未來股價若迭創新高，他自我解嘲說：「和朋友吃飯，我通常都會主動買單！」

伺服器 信驊 廣達

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