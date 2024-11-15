商研院AI暨碳管理聯合展 11月15日起台南登場

商研院攜手大綜電腦（3147）與東訊公司（2321）所舉行的「商研院AI暨碳管理聯合展啟動儀式」15日於台南大臺南會展中心正式揭幕，吸引各界菁英齊聚，展現台灣企業在智慧化與永續發展領域的最新突破。

現場由商研院董事長許添財、東訊公司總經理田瑛睿，大綜電腦副總許弘宜、趙智偉等重量級貴賓親自出席，共同主持啟動儀式。

商研院董事長許添財表示，全球正邁向低碳經濟，台灣企業必須加快數位與碳管理的雙軌並進，才能在國際市場上取得競爭優勢。商研院長期致力於協助國內企業掌握最新AI應用技術，透過「淨零即服務（Net Zero as a Service）」創新模式，整合AI、大數據與物聯網技術，推出一系列智慧化解決方案，協助中小企業克服數位轉型的挑戰。前瞻性的技術應用與創新商業模式，能為台灣產業注入新的競爭力，進而在全球綠色供應鏈中占據一席之地。

東訊公司總經理田瑛睿指出，因應協助政府全力推動碳中和，解決企業的碳焦慮得到緩解？企業如何進行碳盤查並申請補貼？在計算碳排放後，後續又該如何處理？東訊很榮幸能與商研院共同合作，提供碳盤輔導和節能減排服務，並導入AI技術提升效率和數據品質。一站式的服務提供從訪廠諮詢、建置平台、永續輔導、代管代盤、客製設計等服務。

大綜電腦副總許弘宜則提到，作為台灣南部首家專業全方位資訊系統整合服務公司，已在台灣及海外建立13個服務據點，致力於提供最先進的資訊產品與專業技術，並憑藉卓越的客戶服務在業界保持領先地位。本次展會中，將展示的解決方案涵蓋：醫療輔助AI、工業預知保養AI、工安與消防AI、影像AI辨識系統、AI會議記錄助理，以及ESG企業節能與儲能方案等多元創新應用。

現場參觀者熱烈反應，許多企業代表表示，透過此次展覽掌握最新技術趨勢，對於加速數位轉型並推動ESG永續發展具相當助益，並肯定可為台灣產業注入更多創新動能。