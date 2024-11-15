資策會「前瞻技術獎STI A* Awards」 助創新應用落地

為協助產學研能善用人工智慧（AI）技術提升競爭力，從學校實驗室研究逐步落地至產業實際應用，財團法人資訊工業策進會軟體技術研究院（資策會軟體院）首度設立資策會軟體院前瞻技術獎（STI A* Awards）並於11月7日舉行頒獎典禮，頒發獎項予陽明交通大學、台灣科技大學、中正大學、台北大學、台東大學之八個團隊，嘉許其卓越的前瞻技術研究成果。

資策會鼓勵各界前瞻技術發展，也與日本電氣通信大學簽署合作備忘錄（MOU），未來著力於量子運算結合AI技術合作，助力產學研共創國際級前瞻技術。隨著2024年全球聚焦於人工智慧（AI）及生成式AI（AIGC）相關的領域的創新應用，資策會軟體院於今年設立「資策會軟體院前瞻技術獎（STI A* Awards）」希望推動創新軟體前瞻技術的研發能量，本次獲獎團隊的主題聚焦在生成式AI與大型語言模型應用、邊緣運算與輕量模型、視覺與風險檢測技術，以及通訊與網路技術等四大面向。

其中由陽明交通大學吳毅成教授帶領的獲獎團隊以「企業導入生成式AI風險管理流程與指引設計」為題，專注於生成式AI技術導入中的三種類型風險設計一套全面的風險管理指引，包括組織風險、資料風險及系統風險；幫助企業在應用生成式AI技術的過程中有效地識別和管理風險，確保技術應用的合法性、安全性及可靠性。

另一項主題則由台灣科技大學陳永耀教授及花凱龍教授帶領的團隊，以「基於AutoGen的智慧答詢多模型協作平台」利用生成式AI技術和大型語言模型的創新平台，透過多模型協作處理複雜任務，平台中的每個大語言模型負責不同功能，如資料檢索、文本生成和格式檢查，進行跨領域的智慧問答服務，應用場景廣泛，涵蓋公文回覆、法律諮詢、商業決策等多種智慧答詢需求。

這些卓越的前瞻技術研究成果，對產業創新及技術應用具有影響力，未來資策會軟體院也將力促團隊成果與各產業相結合，實現更廣泛的應用落地。

11月7日的頒獎典禮現場，資策會特別邀請日本東京電氣通信大學曾我部東馬教授演講，他表示利用人工智慧技術自動調整複雜量子計算中的關鍵參數，將大幅提升處理複雜問題的速度與準確性，並能應用於城市交通管理、物流配送優化、氣候數據分析等領域，進而提高運算效率。

近年資策會以第三方服務為導向，協助產學研推進AI應用，此次透過與日本電氣通信大學的合作共創，將探索更多創新技術，未來也將持續引領學研產業技術落地、接軌國際，促進台灣AI前瞻技術前行，共同發展具國際競爭力的AI技術及應用。