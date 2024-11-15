富智康取得德凱 ASPICE CL2 級認證 彰顯 FIH 實力已達國際水平

近年隨著智慧交通與車聯網技術的蓬勃發展，車載通訊系統的安全性與可靠度持續受到關注。鴻海（2317）集團旗下富智康（FIH）近來於此領域再添佳績，其車載資通訊控制單元（Telematics Control Units, TCU）榮獲DEKRA德凱頒發的ASPICE CL2級認證，彰顯FIH在汽車軟硬體開發流程方面的實力已達國際先進水平。

Automotive SPICE（Automotive Software Process Improvement and Capability Determination，簡稱ASPICE）是全球汽車行業廣泛採用的重要標準，旨在評估和提升汽車軟硬體與系統開發的流程能力和品質。目前愈來愈多的車廠及供應商將ASPICE作為對於軟硬體開發團隊研發能力的評價標準，是企業進入汽車製造商供應鏈的關鍵門檻之一。

本次FIH依循ASPICE評估框架，以實體車載裝置TCU（Telematics Control Units）專案層級，成功通過Automotive SPICE®（ASPICE）3.1版本認證。該版本自2017年發布以來，已成為當前汽車產業廣泛採用的軟硬體開發標準，不僅對產品的安全性、可靠性和運行效率提出嚴格要求，更強調軟硬體開發流程的規範化和標準化。通過此一認證不僅證明FIH在TCU產品的軟硬體開發上已達國際認可的專業水準，也大幅提升其在全球車用電子市場上的競爭優勢。

頒證儀式上，FIH副總經理郭文義博士代表接受DEKRA德凱集團執行長Stan Zurkiewicz頒發的Automotive SPICE ® PAM 3.1證書，DEKRA德凱集團執行長Stan Zurkiewicz表示，智慧化、電動化已是汽車產業應用的大勢所趨，DEKRA德凱致力於與全球客戶共同應對數位化挑戰，推動汽車行業轉型升級和可持續發展，因此很榮幸可以見證FIH取得 Automotive SPICE CL2級認證，未來DEKRA德凱團隊也會持續與FIH團隊併肩作戰，取得更多國際認證的肯定。

DEKRA德凱ASPICE和功能安全團隊目前是台灣最多車廠供應商合作取證的專家團隊，DEKRA德凱也秉持一站式服務理念提供包含ISO 26262功能安全、ISO／SAE 21434道路車輛網路安全、ISO 27001／TISAX汽車行業資訊安全評估標準、Automotive SPICE軟硬體發展成熟度模型等整合式解決方案，以協助客戶智慧化的推動汽車產業轉型升級。