快訊

高雄市立民生醫院接連出包 議員點名他雙辭下台負責

天兔「爛成一團」可能撐不到登陸 粉專：會被山脈殺到灰飛煙滅

水源快速道路「水泥車自撞」車頭凹陷！駕駛意識不清受困

鴻海旗下鴻佰 將於SC24展示最新AI基礎設施創新

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

繼上個月出席美國加州聖約瑟會議中心所舉行的2024年開放運算計畫全球峰會（OCP），展出最新AI基礎設施產品及解決方案後，鴻海（2317）集團旗下鴻佰科技Ingrasys15日宣布，將應邀出席另一全球最大規模的高效能運算盛會-SC24（Supercomputing 2024）。本屆展會訂於11月17日至22日在美國喬治亞州世界會議中心盛大展開，鴻佰科技將在2845號展位，展示最新AI基礎設施創新成果，共同探索下一世代AI運算的嶄新願景。

作為新一代液冷解決方案先驅，鴻佰科技提供從伺服器、機櫃到資料中心的全面創新整合方案，致力提升現代資料中心的能源效率與服務效能。本次展出聚焦於最新研發的高效能AI基礎設施解決方案，展現多項突破性技術創新。

其中，最受矚目的是專為兆級參數大型語言模型（LLM）訓練和即時推論所設計的新世代液冷AI機櫃系統，採用領先業界的多晶片互連技術。因應全球資料中心對節能的迫切需求，鴻佰科技亦特別開發出支援液冷及氣冷的多元散熱方案，協助客戶建構高效能、低耗能的綠色機房。

鴻佰科技表示：「面對AI運算需求的爆發性成長，我們持續深耕技術創新。透過此次展出的先進散熱技術與優化系統設計，不僅展現鴻佰在推動AI尖端創新時，更實現了能源使用效率的顯著提升，協助客戶在追求極致效能的同時，也能實踐永續經營的理念」。

SC24不僅是全球高效能運算領域的年度盛會，更是展現前瞻技術創新的重要平台。鴻佰科技期待藉由此次參展機會，與全球產業先進交流分享，共同開創AI運算的未來新紀元。

AI

延伸閱讀

鴻佰科技將於SC24，展出最新AI基礎設施創新

鴻海旗下鴻佰將於SC24展現最新 AI 基礎設施創新、共同探索新願景

鴻海旗下富智康取得 DEKRA 德凱 ASPICE CL2 級認證、彰顯實力與水平

鴻海最旺Q3 大賺493億元…純益勁揚四成

相關新聞

川普將重返白宮 末日博士羅比尼：如果美國限制買台灣晶片就太愚蠢

美國總統當選人川普將重返白宮，各界緊盯他後續政策，並聚焦對半導體產業影響。有「末日博士」之稱的美國經濟學家羅比尼（Nou...

新竹工業區大停電！ 竹北台元科技園區也受波及

位於新竹縣的新竹工業區今天上午傳出大規模停電，多家工廠都受停電波及影響，工業區周邊住戶同樣也受到波及，更有住戶從上午9點...

鴻海旗下鴻佰將於SC24展現最新 AI 基礎設施創新、共同探索新願景

繼上個月出席美國加州聖約瑟會議中心所舉行的2024年開放運算計畫全球峰會（OCP），展出最新AI基礎設施產品及解決方案後...

鴻海旗下富智康取得 DEKRA 德凱 ASPICE CL2 級認證、彰顯實力與水平

近年隨著智慧交通與車聯網技術的蓬勃發展，車載通訊系統的安全性與可靠度持續受到關注。鴻海（2317）集團旗下富智康（FIH...

商研院台南辦「AI暨碳管理聯合展」 呈現企業智慧化永續

財團法人商業發展研究院(CDRI)今天與大綜電腦、東訊公司在大台南會展中心舉辦「商研院AI暨碳管理聯合展」，要「展現台灣...

緯穎AI發威創佳績！高管現身開講 親揭伺服器商的轉變

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近年積極布局AI人工智慧領域，並憑藉技術優勢，鎖定成功搶進AI伺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。