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川普將重返白宮 末日博士羅比尼：如果美國限制買台灣晶片就太愚蠢

中央社／ 台北15日電
美國經濟學家羅比尼。聯合報記者林俊良／攝影
美國經濟學家羅比尼。聯合報記者林俊良／攝影

美國總統當選人川普將重返白宮，各界緊盯他後續政策，並聚焦對半導體產業影響。有「末日博士」之稱的美國經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）今天表示，發展人工智慧需要台灣的晶片，「如果美國限制買台灣晶片就太愚蠢了」。

經濟日報與第一銀行今天共同主辦2024大師論壇，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼來台，專題演講「美國總統大選後的世界經濟展望」。

羅比尼認為，川普入主白宮之後，美中衝突就算不嚴重，也仍會延續；而川普曾經拋出許多政見，但政策影響互相矛盾，很多細節或許川普想都沒想過，目前還很難說川普政策帶來的影響，單就對美國經濟而言，有些會有正面效果、有些則負面。

羅比尼認為，若川普啟動貿易戰，亞洲可能受到嚴重負面衝擊，除了川普緊盯的中國，亞洲因在全球供應鏈扮演要角，也會受創。

而川普競選期間，曾揚言台灣應該向美國交「保護費」，並指出台灣偷了美國的晶片生意，這讓外界高度關注川普是否會將制裁大刀揮向台灣。

羅比尼對此表示，「如果美國限制買台灣晶片就太愚蠢了」，他指出，台灣對美出口快速成長，一方面是為了滿足美國的需求，因為大家都在發展人工智慧，事實上，輝達很多晶片是台積電做的。

羅比尼指出，台灣廠商也已赴美國投資，畢竟美國不可能一夕之間，蓋出好幾座晶圓廠，他認為，如果美中緊張關係沒有升級，未來台灣在科技領域的優勢應會持續，但緊張關係升溫的話，則可能生變。

台灣目前製造業呈現兩極化表現，高科技產業亮麗，傳產一片低迷，羅比尼建議，業界不能再仰賴傳統競爭優勢，政府也須持續投資人才，培養高技術勞工，台灣在AI領域已有傑出表現，是必須持續發展的方向，只是轉型過程必須妥善管理，「但相信台灣有科技加持，表現會比其他人更好」。

台積電 川普 晶片 美國經濟

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