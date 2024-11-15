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商研院台南辦「AI暨碳管理聯合展」 呈現企業智慧化永續

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
商研院台南辦「AI暨碳管理聯合展」，呈現企業智慧化永續。圖／商研院提供
商研院台南辦「AI暨碳管理聯合展」，呈現企業智慧化永續。圖／商研院提供

財團法人商業發展研究院(CDRI)今天與大綜電腦、東訊公司在大台南會展中心舉辦「商研院AI暨碳管理聯合展」，要「展現台灣企業在智慧化與永續發展領域最新突破」。展期到18日，歡迎民眾見證產業智慧化與永續發展新里程。

商研院(CDRI)董事長許添財表示，全球正邁向低碳經濟，台灣企業必須加快數位與碳管理雙軌並進，才能在國際市場取得競爭優勢。商研院長期致力協助國內企業掌握最新AI應用技術，以「淨零即服務創新模式」整合AI、大數據與物聯網技術，推出一系列智慧化解決方案，協助中小企業克服數位轉型挑戰。

他說，前瞻技術應用與創新商業模式，能為台灣產業注入新的競爭力，進而在全球綠色供應鏈占據一席之地。

東訊總經理田瑛睿表示，與商研院合作提供碳盤輔導和節能減排服務，導入AI技術提升效率和數據品質。一站式服務提供從訪廠諮詢、建置平台、永續輔導、代管代盤、客製設計等服務。

大綜電腦許弘宜副總則表示，已在台灣及海外建立13個據點，提供先進資訊產品與專業技術，解決方案涵蓋醫療輔助AI、工業預知保養AI、工安與消防AI、影像AI辨識系統、AI會議記錄助理及ESG企業節能與儲能方案等種創新應用。

商研院台南辦「AI暨碳管理聯合展」，呈現企業智慧化永續。圖／商研院提供
商研院台南辦「AI暨碳管理聯合展」，呈現企業智慧化永續。圖／商研院提供
商研院台南辦「AI暨碳管理聯合展」，呈現企業智慧化永續。圖／商研院提供
商研院台南辦「AI暨碳管理聯合展」，呈現企業智慧化永續。圖／商研院提供
商研院台南辦「AI暨碳管理聯合展」，呈現企業智慧化永續。圖／商研院提供
商研院台南辦「AI暨碳管理聯合展」，呈現企業智慧化永續。圖／商研院提供

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