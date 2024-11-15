緯穎AI發威創佳績！高管現身開講 親揭伺服器商的轉變

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近年積極布局AI人工智慧領域，並憑藉技術優勢，鎖定成功搶進AI伺服器散熱市場，也助整體表現節節攀升，新公布的第3季營收、獲利、基本每股純益更是同創歷史新高，而緯穎前瞻中心執行總監劉德成15日也現身供應鏈活動，並以「AI時代下伺服器廠商的創新與轉變」為題，登台開講，吸引市場關注。

據悉，緯穎長期致力於雲端資料中心IT基礎設備的發展，秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而目前緯穎已手握輝達（NVIDIA）最強AI晶片GB200約20%訂單份額，可說是AI伺服器市場的龍頭廠商之一，而「前瞻卓越中心」不僅是出力最多的單位，也是緯穎各種頂尖技術的背後推手。

對此，緯穎前瞻卓越中心在執行總監劉德成的帶領之下，已不斷祭出各式各樣的新技術跟各項應用產品，而他也持續在符合緯穎團隊使命的引領下，開發出多種新技術與新的生意模式。據官網顯示，前瞻卓越中心主旨為「追求緯穎全公司之運作，達到應有之效果且有效率」，因此其也是緯穎能達到目前如此佳績的最大功臣。

根據緯穎公布的財報，第3季合併營收978.18億元，季增26.24%，年增85.2%；毛利率10.7%，年增1.1個百分點、營益率8.1%，年增1.9個百分點、稅後淨利率6.5%，年增1.5個百分點，營業利益79.05億元，季增27.35%、年增143.08%，稅後純益為63.28億元，季增34.81%，年增141.98%，每股純益 34.36元。

緯穎累計前三季合併營收2,449.27億元，年增33.6%，高於去年全年營收2,419.01億元，毛利率10.8%，年增2.0個百分點，營益率近8.2%，年增2.1個百分點，稅後淨利率6.4%，年增1.7個百分點，稅後純益157.29億元，年增84.41%，每股純益88.38元。

事實上，全球政經瞬息萬變，AI已成為加劇產業變革的核心力量。展望未來，緯穎看好市場長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。而團隊為因應未來持續成長的產能及營運需求，也宣布，將以上限不超過新臺幣15.2億元的資金，取得原租賃的東台精機股份有限公司、位於南科園區路竹廠房。