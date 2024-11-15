NVIDIA 財報在即！鴻海、廣達、技嘉、奇鋐獲外資調升目標價

輝達（NVIDIA）第3季財報公布在即，市場預期有望將優於財測。在下游硬體方面，摩根士丹利證券（大摩）、大和、里昂、野村等多家外資券商，釋出最新報告看好，AI伺服器未來需求強勁，獲GB200訂單等業者將持續受惠，台廠中包括鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等，皆給予「優於大盤」及「買進」等正評級。

台廠中，包括ODM廠鴻海、廣達；OBM廠技嘉；液冷散熱族群的奇鋐、雙鴻，皆在GB200 NVL36/72等相關產品中占據領先地位。

各大外資券商不約而同出具最新個股報告。其中，大摩、大和維持鴻海「優於大盤」及「買進」評等，目標價分別維持270、265元；里昂、花旗各別升由230元升至250元、由250元升至260元。

廣達方面，大摩、里昂維持「優於大盤」，目標價各別由348元升至370元、由350元升至410元；大和、野村維持「買進」，目標價各別由360元升至390元、由345元升至378元。

奇鋐方面，大摩、里昂維持「優於大盤」，目標價維持875元、由720元升至770元；大和、野村維持「買進」，目標價各別由858元升至888元、由743元升至789元。另外，雙鴻近期則唯一獲野村維持「買進」，目標價由797元升至851元。