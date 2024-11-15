快訊

抓到了！苗栗市銀樓搶案昨在逃男主嫌 今中午落網

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家！來台見家長將成台灣女婿 驚動國安

苗縣驚傳小五女學生墜3樓 雙腿骨折送醫急救中

台積電美國廠12月完工典禮生變？經濟部長這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對業界傳出原訂12月初台積電（2330）美國廠完工典禮生變一事，經濟部長郭智輝15日表示，這要問台積電，經濟部不方便代為答覆。

郭智輝今陪同行政院長卓榮泰出席「第57屆自來水節慶祝大會」，會前受訪時被問及是否出席台積電美國廠完工典禮。郭智輝表示，這由廠商自行決定，台灣廠商有那麼多工廠在海外，「我們也沒辦法每個廠ceremony時就去呀！」

郭智輝說，是否出席典禮，尊重廠商決定，他的態度是，「若有受邀就會去，沒受邀也是廠商決定，經濟部每天要處理事情太多了！」

此外，關於美國商務部要求先進製程技術不能傳到中國大陸。郭智輝表示，有關先進製程晶片一事，「我想台積電會審慎評估」。

郭智輝還提到，廠商離開台灣到別地生產，不是把技術移過去就好，移去海外生產，是去了要能賺錢、要成功，這不是簡單的事，尤其先進製程那麼複雜，一定是在台灣成功後，運作一段時間證明沒問題才會移出去。

這是否意味最先進製程留在台灣？郭智輝說，「我想應該是這樣子」，技術到海外，跨出自己熟悉的領域一定會非常審慎的。

台積電 經濟部 美國商務部

延伸閱讀

郭智輝辭崇越策略長卻延遲重訊、持股未申讓 黃國昌：遇大官就轉彎

郭智輝槓上雲豹！網猜「綠營準備整頓吸血鬼」：背後有大人不爽

川普提高關稅台不受影響？ 王鴻薇：郭智輝說瞎話

郭智輝倡海外輸電回台 王鴻薇：經部不背書

相關新聞

新竹工業區大停電！ 竹北台元科技園區也受波及

位於新竹縣的新竹工業區今天上午傳出大規模停電，多家工廠都受停電波及影響，工業區周邊住戶同樣也受到波及，更有住戶從上午9點...

太敏感？台積電美國亞利桑那州廠即將完工 張忠謀：應該沒有完工典禮

台積電創辦人張忠謀今日出席台灣大學創校96年校慶慶祝大會，面對媒體詢問亞利桑那州建廠進度，他回應：「進度很好啊！」

川普當選 力積電董事長黃崇仁：台灣科技實力護身免驚

對於川普當選美國總統的影響，今年獲選台大傑出校友的力積電董事長黃崇仁今日在台大96周年校慶典禮結束後受訪回應：「免驚！」...

輸電線路事故 釀新竹產業園區及台元科技園區大停電

新竹產業園區及台元科技園區今天上午都傳出大規模停電，多家科技廠運作都受停電波及影響，就連竹科生醫園區、竹北高鐵特區都傳出...

會參加台積電美國廠完工典禮？郭智輝：尊重廠商決定

台積電美國廠有沒有要辦完工典禮，以及台積電美國廠是否等到川普上任才舉行完工典禮？目前進入羅生門，台積電官方對此尚未有正式...

張忠謀：慶幸1985年來台 台積電是最重要且成功工作

台積電創辦人張忠謀自傳下冊今天啟動預購，張忠謀自序同時曝光，他表示，非常慶幸1985年自美國來台灣，赴了「與命運的約會」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。