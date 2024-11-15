台積電美國廠12月完工典禮生變？經濟部長這樣說

針對業界傳出原訂12月初台積電（2330）美國廠完工典禮生變一事，經濟部長郭智輝15日表示，這要問台積電，經濟部不方便代為答覆。

郭智輝今陪同行政院長卓榮泰出席「第57屆自來水節慶祝大會」，會前受訪時被問及是否出席台積電美國廠完工典禮。郭智輝表示，這由廠商自行決定，台灣廠商有那麼多工廠在海外，「我們也沒辦法每個廠ceremony時就去呀！」

郭智輝說，是否出席典禮，尊重廠商決定，他的態度是，「若有受邀就會去，沒受邀也是廠商決定，經濟部每天要處理事情太多了！」

此外，關於美國商務部要求先進製程技術不能傳到中國大陸。郭智輝表示，有關先進製程晶片一事，「我想台積電會審慎評估」。

郭智輝還提到，廠商離開台灣到別地生產，不是把技術移過去就好，移去海外生產，是去了要能賺錢、要成功，這不是簡單的事，尤其先進製程那麼複雜，一定是在台灣成功後，運作一段時間證明沒問題才會移出去。

這是否意味最先進製程留在台灣？郭智輝說，「我想應該是這樣子」，技術到海外，跨出自己熟悉的領域一定會非常審慎的。