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輸電線路事故 釀新竹產業園區及台元科技園區大停電

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台電新竹區處證實，新竹地區上午出現輸電線路事故，造成超過700戶停電，集中新竹工業區及台元科技園區。記者巫鴻瑋／翻攝
台電新竹區處證實，新竹地區上午出現輸電線路事故，造成超過700戶停電，集中新竹工業區及台元科技園區。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹產業園區及台元科技園區今天上午都傳出大規模停電，多家科技廠運作都受停電波及影響，就連竹科生醫園區、竹北高鐵特區都傳出跳電，不少工廠更停電超過1小時，產線損失慘重，台電證實是輸電線路故障，停電後已立即派員搶修。

台電表示，新竹部分地區今天上午9時40分發生輸電線路停電事故，停電原因已派員巡查中，受影響用戶為新竹產業園區及台元科技園區，共計761戶，台電接獲消息立即派員緊急搶修，並辦理轉供復電，於上午10點53分已全部復電，對於造成用戶不便，台電深感抱歉。

據了解，今天上午9點40分過後，先是新竹工業區出現大範圍停電，不少周邊住戶也反映原本是先出現電壓不穩、跳電情況，隨後便發生停電，有不少工業區員工上午根本無法工作，只能在廠區等待電力恢復，更有員工議論停電恐怕會造成產線不小損失。

隨後竹北台元科技園區、竹科生醫園區也陸續傳出停電、跳電，各大科技廠不僅產線緊急暫停，就連位於竹科生醫園區內的台大生醫醫院都因跳電造成騷動，各醫療器材因跳電不斷發出警報，醫院緊急啟動備用電力穩定電壓。

竹北高鐵特區同樣傳出住戶停電，居民抱怨一停就超過1小時，接近中午11點才恢復電力，高鐵新竹站則未受影響。其餘新竹其他區域，包含竹北西區、新竹市東區都一度有出現電燈閃爍、電壓不穩情況，不過並未停電。

停電 新竹 竹北

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