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太敏感？台積電美國亞利桑那州廠即將完工 張忠謀：應該沒有完工典禮
台積電創辦人張忠謀今日出席台灣大學創校96年校慶慶祝大會，面對媒體詢問亞利桑那州建廠進度，他回應：「進度很好啊！」
而對於市場傳出台積電亞利桑那州晶圓廠會在12月舉行完工典禮，張忠謀則表示：「應該不會有典禮。」
他表示，美國建廠進度很好，但被問到12月啟用典禮是否延後？張忠謀回應，「沒有ceremony！（典禮）」媒體繼續追問，1月也不會有嗎？張忠謀的回答則是，大概也沒有ceremony。
被問到對於川普執政的看法，張忠謀則表示現在他不管事。媒體進而問，沒有典禮是否是因為川普的原因？張忠謀表示，「我不管啦！ok」
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