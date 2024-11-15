太敏感？台積電美國亞利桑那州廠即將完工 張忠謀：應該沒有完工典禮

台積電創辦人張忠謀今日出席台灣大學創校96年校慶慶祝大會，面對媒體詢問亞利桑那州建廠進度，他回應：「進度很好啊！」

而對於市場傳出台積電亞利桑那州晶圓廠會在12月舉行完工典禮，張忠謀則表示：「應該不會有典禮。」

他表示，美國建廠進度很好，但被問到12月啟用典禮是否延後？張忠謀回應，「沒有ceremony！（典禮）」媒體繼續追問，1月也不會有嗎？張忠謀的回答則是，大概也沒有ceremony。

被問到對於川普執政的看法，張忠謀則表示現在他不管事。媒體進而問，沒有典禮是否是因為川普的原因？張忠謀表示，「我不管啦！ok」