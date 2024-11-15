快訊

獨／金馬得主被控誹謗登報道歉！林文錦被指搶功 金馬回應了

天兔進逼！ 氣象署最新風雨預測 2地區明天停班停課達標

東山島之敗／日本白團分析戰術 反攻大陸不該從東山島

聽新聞
0:00 / 0:00

太敏感？台積電美國亞利桑那州廠即將完工 張忠謀：應該沒有完工典禮

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀。記者李孟珊／攝影
台積電創辦人張忠謀。記者李孟珊／攝影

台積電創辦人張忠謀今日出席台灣大學創校96年校慶慶祝大會，面對媒體詢問亞利桑那州建廠進度，他回應：「進度很好啊！」

而對於市場傳出台積電亞利桑那州晶圓廠會在12月舉行完工典禮，張忠謀則表示：「應該不會有典禮。」

他表示，美國建廠進度很好，但被問到12月啟用典禮是否延後？張忠謀回應，「沒有ceremony！（典禮）」媒體繼續追問，1月也不會有嗎？張忠謀的回答則是，大概也沒有ceremony。

被問到對於川普執政的看法，張忠謀則表示現在他不管事。媒體進而問，沒有典禮是否是因為川普的原因？張忠謀表示，「我不管啦！ok」

台積電 川普 張忠謀

延伸閱讀

世界首富到改革政府效能 馬斯克在川普內閣角色受矚

川普完全執政，降息循環仍不停 專家：日圓、歐元接棒走強

要確欸！川普欽點「反疫苗大將」小羅勃甘迺迪當衛生部長

擁軍官背景…福斯新聞主持人出任川普2.0國防部長 為何引專家質疑？

相關新聞

太敏感？台積電美國亞利桑那州廠即將完工 張忠謀：應該沒有完工典禮

台積電創辦人張忠謀今日出席台灣大學創校96年校慶慶祝大會，面對媒體詢問亞利桑那州建廠進度，他回應：「進度很好啊！」

正崴AI算力中心土城開幕 為何能突破北部「禁建令」？

正崴（2392）集團打造台灣最大超級AI算力中心「Ubilink」，座落於土城，11月正式營運，傳出日本大客戶一出手就喊...

華碩擊敗3伺服器強敵 搶下正崴AI中心標案讚「賺到」

全台都有AI算力中心建置熱潮，正崴（2392）集團今年宣布與優必達合資友崴超級運算中心，旗下第一座位於土城的超算中心「U...

強茂集團營運長領軍 慕尼黑展LED車燈方案、高效能 MOSFET

強茂集團（2481）今年在全球知名的德國慕尼黑電子展，展示創新的解決方案，包括終端客戶的LED車燈方案，以及DC-DC ...

張忠謀出席台大校慶 回應台積電亞利桑那州建廠「進度很好啊！」

台積電（2330）創辦人張忠謀15日出席國立臺灣大學創校96年校慶慶祝大會，面對媒體詢問亞利桑那州建廠進度，張忠謀直言：...

正崴超級運算中心啟動 首期算力出租可望滿載

正崴旗下首座友崴超級運算中心「Ubilink」昨（14）日正式開幕，正崴董事長郭台強表示，第一期投資20億元，算力出租可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。