強茂集團營運長領軍 慕尼黑展LED車燈方案、高效能 MOSFET

強茂集團（2481）今年在全球知名的德國慕尼黑電子展，展示創新的解決方案，包括終端客戶的LED車燈方案，以及DC-DC Boost電路的高效能MOSFET、CAN/LIN BUS通訊界面的ESD防護元件、電源線路保護的Load dump TVS元件和適合高溫環境運行的防逆向H型Schottky，以上產品皆通過AEC-Q101認證。

強茂表示，electronica 2024提供了集團與客戶互動的絕佳機會，並聚焦於當前產業的重大趨勢，如新能源汽車與儲能、智慧駕駛與自動化、衛星通信與AI邊緣計算、機器人與可穿戴設備及智慧建築與綠色能源等。

強茂亮相終端客戶的LED車燈方案，不僅具備高效率與長壽命，還以其卓越的設計靈活度，使車頭燈和尾燈展現出獨特的造型，再加上LED的高流明度及出色的光束控制能力，促使主動轉向車頭燈的普及，進一步提升行車安全性。

另外，強茂的解決方案涵蓋DC-DC Boost電路的高效能MOSFET、CAN/LIN BUS 通訊界面的ESD防護元件、電源線路保護的 Load dump TVS 元件以及適合高溫環境運行的防逆向H 型 Schottky，以上產品皆通過 AEC-Q101 認證。

強茂展示適用於各種應用的評估板（evaluation board），作為工程師的參考設計指南（Reference Design），預設的硬體與軟體設計藍圖，專為加速產品開發而設計，透過這些設計範本，企業可以大幅縮短開發時間，減少風險，並加速產品上市。

除了分離式半導體外，強茂還提供全方位的IC產品包括電源管理 、馬達控制和訊號鏈IC，展出整合式馬達驅動器（All-in-One Motor Control Solution）、電動工具機（Power tool）解決方案。

強茂致力於不斷進步以提供適用於各產業需求的半導體以及IC解決方案，能夠協助客戶在各種應用中的設計，從汽車、電動車充電樁、太陽能/綠色能源到工控和電源等等。