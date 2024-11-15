正崴AI算力中心土城開幕 為何能突破北部「禁建令」？

正崴（2392）集團打造台灣最大超級AI算力中心「Ubilink」，座落於土城，11月正式營運，傳出日本大客戶一出手就喊包養！由於需求太大，正崴已喊出第一座一年滿載，第二座明年啟動，為何正崴能突破台電先前受矚目的「北台灣資料中心禁建令」？

正崴集團與優必達合資成立友崴科技，首座「Ubilink」超級運算中心11月中開幕啟用，正崴董事長郭台強表示，第一座滿載營收規模上看40億元，給團隊一年時間達成，政府開始研擬修正產創條例，對AI算力中心提供稅率優惠，正崴當然很高興聽到這樣的消息。

但日前經濟部才證實，台電將不核發桃園以北資料中心用電5MW以上案件申請，因北台灣電力及電網條件不許可，為何正崴集團第一座超級運算中心能突破「禁建令」熱鬧開幕？正崴主管指出，主要是該廠區位於集團工廠廠址，本來就是做射出模型跟電路板業務，故有足夠的契約容量。

中華電信（2412）剛與NTT合作完成一條全光網路APN，從台北連到日本武藏市，有利於北區算力中心承接海外生意。

郭台強表示，二期算力中心可能會設立在新竹廠區內。業界推估，由於正崴台灣有較多工廠用地，隨製造全球化，成為此波算力中心投資熱中，有實力蓋北區算力中心的贏家。

業者分析，正崴布局算力中心有三大優勢，首先是台灣有多處工廠腹地可供運用，其次森崴有天然氣電廠建廠經驗，並剛簽訂離岸風電3-2期風場開發合約，未來有缺電風險，由於具自建電廠經驗，電力對正崴集團布局算力中心生意衝擊較低，第三則是透過跟優必達合股，未來赴日投資設立算力中心或跟NVIDIA買GPU，都將取得先進者優勢。

台灣工業用電電價3.81元一度，雖日本電價超過5元，比台灣貴，但胡惠森表示，他考察日本算力中心投資時，對地方政府提供的招商優惠驚嘆連連，日本官方有政策支持，也有核電電價優惠，加上日本市場夠大，合作夥伴優必達也有計畫在日本上市掛牌，故正崴透過跟優必達合作可以發展日本生意。

「日本某市長帶我去看地，承諾給一塊素地，一坪賣價1.6萬元台幣，我差點以為算錯，地價很離譜，然後電費6年補助40%，若總投資金額超過100億日幣，再退10億日幣。」胡惠森表示，日本對算力投資非常積極，因為國家有挑戰全球第一的企圖心。

胡惠森表示，台灣其實也更有算力中心強國機會，因為台灣從產業上下游布局完整，做系統跟平台技術是其他各國比不上的，未來軟體投資將是台灣未來的關鍵。

對於Ubilink業務進展，他表示目前已有幾家大客戶做測試，很快就能開始接單，他透露，除了賣算力，也會打造新創軟體服務平台，提供各式AI模型工具，未來中小企業需要算力都不需要再自建，因為自建算力機房將吃掉很多電力。

業界指出，雖各家業者攤銷計算方式不一，但多數AI算力中心3年可回本，友崴總經理陳武宏致詞時更透露三四期也在規劃中，期望成為台灣產業AI化幫手。

正崴特助郭守富身為郭台強獨子，現在進入集團歷練見習，郭守富也參與招商到跟NVIDIA洽談供貨等相關業務，他表示，Ubilink的海外客戶方面會多方評估，東南亞也在看，Ubilink算力需求一半算力會先滿足正崴集團需求，把各種應用場景做出來，搭配適當的AI模型，一半算力才開放外部企業客戶。

陳武宏表示，Ubilink還在興建過程，就有很多客戶來洽詢，除幾家台灣IC設計龍頭、封測龍頭日月光（3711），智慧製造需求也很大，更有一家日本客戶直接喊包養，但友崴會考慮給單一客戶還是分拆多元客戶的適當性，而正崴集團本身也在用聯發科（2454）的達哥AI系統做內部管理，包括文件及法律相關簽署流程改善。