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華碩擊敗3伺服器強敵 搶下正崴AI中心標案讚「賺到」

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
正崴集團董事長郭台強率領供應鏈合作伙伴一起參加友崴超算中心開幕儀式，長子郭守富（右二）擔任特助也出席，受到矚目。王郁倫攝影
正崴集團董事長郭台強率領供應鏈合作伙伴一起參加友崴超算中心開幕儀式，長子郭守富（右二）擔任特助也出席，受到矚目。王郁倫攝影

全台都有AI算力中心建置熱潮，正崴（2392）集團今年宣布與優必達合資友崴超級運算中心，旗下第一座位於土城的超算中心「Ubilink」成指標大案，消息來源指出，當時一度有3家對手搶標，華碩（2357）最後以優異的伺服器機櫃建置經驗及聯網技術，擊敗國內外伺服器勁敵，華碩開放平台事業群共同總經理許祐嘉及謝明傑是幕後操盤手。

全球AI算力中心建置熱潮持續，自然成伺服器業者爭搶重頭戲，友崴第一座超級運算中心位於土城，14日熱鬧開幕啟用，一開幕就以算力45.82 PFLOPs（每秒浮點運算）擠入全球500大超級電腦排名第21名，同時也稱霸成台灣第一大超級算力中心，據了解，伺服器獨家供應商華碩此次能拿下大單，負責打造台灣最大AI算力中心，其實有過一番苦戰。

同業指出，在正崴集團宣布將招標後，共有廣達（2382）、美超微、華碩、技嘉（2376）4家業者參與投標，其中華碩是布局AI伺服器進度最晚的一家後進者，對手除佈局早，客戶實績多，伺服器營收規模也都比華碩伺服器部門要大，華碩則透過參與國網中心台灣杉2號與台灣杉4號超級電腦建置計畫的經驗，以及應優異的聯網效能，竟打敗強勁對手廣達等同業最後勝出，讓外界訝異華碩有何能耐？

華碩集團自知AI伺服器發展比同業慢，內部除打造千人團隊積極開發完整產品線，更集結業務重兵，董事長施崇棠於今年股東會中表示，「AI伺服器業績會是原來目標的好幾倍快」，這回搶下正崴大單，火速於3個月完成建置，華碩副總裁謝明傑14日出席友崴開幕典禮表示，華碩提供的是超過承諾算力中心效能的規格，直呼正崴「賺到了」。

謝明傑透露，原本友崴此座算力中心設定算力40PFLOPs（每秒浮點運算），但實際上團隊打造的資料中心算力超前12.5%，算力達45.82PFLOPs，同時，在能源使用效率上，本來設定是PUE1.38，現在完工能至少做到PUE1.25，幫忙省不少電費，他也感謝團隊通力合作火速讓友崴算力中心啟用，比開一家餐廳還快。

華碩除獨家供應友崴第一期AI伺服器，開放平台事業群旗下台智雲更負責友崴Ublink的算力代理業務，從建到賣一條龍服務，謝明傑也為台智雲董事長。正崴先前公告，取得供營業用設備總計14.15億元，就是向華碩採購的AI伺服器。

同業指出，4家業者搶標時各有優缺點，有的機櫃尺寸因素，有的價格過高，還有的聯網技術不足，最後華碩以綜合評分第一勝出，正崴董事長郭台強表示，此次透過向華碩買AI伺服器硬體系統，也期望雙方進一步合作，助正崴跨入AI伺服器零組件業務，比方AI伺服器高速連接線，每兩年要換一次，正崴不如自己開發，而液冷模組則還在評估是否投入。

正崴布局算力經濟，郭台強不惜砸下20億元採購128台輝達H100 AI伺服器，打造超級算力中心，該廠位於正崴集團既有廠區內，故電力雖超過5MW，但不受台電桃園以北限建資料中心禁令影響，集團成員森崴能源負責算力中心基礎水電工程建置，華碩提供AI資料中心硬體，三方通力合作，5月簽約，11月就落成啟用。

郭台強並預告，2025年二期超級運算中心建置計畫就將啟動，將採購GB200 AI伺服器，預算絕對超過20億元，地點可能在土城或新竹等正崴既有廠區內。華碩挾第一期得標優勢，2025年能否再拿下一城也備受矚目。

華碩積極進軍伺服器市場，2022年設立5年業績成長5倍目標，2024年已提前達成，進度超前，公司法說會透露，2024年前3季主要以出H100伺服器為主，10月則開始出貨H200產品，GB200伺服器正在送樣驗證，2024年首季正釋出貨，伺服器業績第3季佔比達10~15%，且AI伺服器滲透率高達80%，本季業績還將續成長。

友崴表示，本來發電機交期12個月，硬水處理機交期6個月，如今整座算力中心能於3個月完成，華碩的硬體整合交期準時，軟硬體的整合管理到位，最後三方通力合作才能達成此計畫。

正崴集團第二代郭守富也協助此次Ubilink超級運算中心建置籌備業務，但對接班一事，董事長郭台強並未鬆口。王郁倫攝影
正崴集團第二代郭守富也協助此次Ubilink超級運算中心建置籌備業務，但對接班一事，董事長郭台強並未鬆口。王郁倫攝影
友崴第一座超算中心開始營運，友崴董事長胡惠森，總經理則延攬科技資深大將陳武宏接任，他曾為台灣英特爾總經理。王郁倫攝影
友崴第一座超算中心開始營運，友崴董事長胡惠森，總經理則延攬科技資深大將陳武宏接任，他曾為台灣英特爾總經理。王郁倫攝影
華碩擠下3家強勁對手，拿下正崴大單，副總裁謝明傑14日出席參加正崴土城算力中心開幕典禮。王郁倫攝影
華碩擠下3家強勁對手，拿下正崴大單，副總裁謝明傑14日出席參加正崴土城算力中心開幕典禮。王郁倫攝影

伺服器 華碩

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