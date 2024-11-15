華碩擊敗3伺服器強敵 搶下正崴AI中心標案讚「賺到」

全台都有AI算力中心建置熱潮，正崴（2392）集團今年宣布與優必達合資友崴超級運算中心，旗下第一座位於土城的超算中心「Ubilink」成指標大案，消息來源指出，當時一度有3家對手搶標，華碩（2357）最後以優異的伺服器機櫃建置經驗及聯網技術，擊敗國內外伺服器勁敵，華碩開放平台事業群共同總經理許祐嘉及謝明傑是幕後操盤手。

全球AI算力中心建置熱潮持續，自然成伺服器業者爭搶重頭戲，友崴第一座超級運算中心位於土城，14日熱鬧開幕啟用，一開幕就以算力45.82 PFLOPs（每秒浮點運算）擠入全球500大超級電腦排名第21名，同時也稱霸成台灣第一大超級算力中心，據了解，伺服器獨家供應商華碩此次能拿下大單，負責打造台灣最大AI算力中心，其實有過一番苦戰。

同業指出，在正崴集團宣布將招標後，共有廣達（2382）、美超微、華碩、技嘉（2376）4家業者參與投標，其中華碩是布局AI伺服器進度最晚的一家後進者，對手除佈局早，客戶實績多，伺服器營收規模也都比華碩伺服器部門要大，華碩則透過參與國網中心台灣杉2號與台灣杉4號超級電腦建置計畫的經驗，以及應優異的聯網效能，竟打敗強勁對手廣達等同業最後勝出，讓外界訝異華碩有何能耐？

華碩集團自知AI伺服器發展比同業慢，內部除打造千人團隊積極開發完整產品線，更集結業務重兵，董事長施崇棠於今年股東會中表示，「AI伺服器業績會是原來目標的好幾倍快」，這回搶下正崴大單，火速於3個月完成建置，華碩副總裁謝明傑14日出席友崴開幕典禮表示，華碩提供的是超過承諾算力中心效能的規格，直呼正崴「賺到了」。

謝明傑透露，原本友崴此座算力中心設定算力40PFLOPs（每秒浮點運算），但實際上團隊打造的資料中心算力超前12.5%，算力達45.82PFLOPs，同時，在能源使用效率上，本來設定是PUE1.38，現在完工能至少做到PUE1.25，幫忙省不少電費，他也感謝團隊通力合作火速讓友崴算力中心啟用，比開一家餐廳還快。

華碩除獨家供應友崴第一期AI伺服器，開放平台事業群旗下台智雲更負責友崴Ublink的算力代理業務，從建到賣一條龍服務，謝明傑也為台智雲董事長。正崴先前公告，取得供營業用設備總計14.15億元，就是向華碩採購的AI伺服器。

同業指出，4家業者搶標時各有優缺點，有的機櫃尺寸因素，有的價格過高，還有的聯網技術不足，最後華碩以綜合評分第一勝出，正崴董事長郭台強表示，此次透過向華碩買AI伺服器硬體系統，也期望雙方進一步合作，助正崴跨入AI伺服器零組件業務，比方AI伺服器高速連接線，每兩年要換一次，正崴不如自己開發，而液冷模組則還在評估是否投入。

正崴布局算力經濟，郭台強不惜砸下20億元採購128台輝達H100 AI伺服器，打造超級算力中心，該廠位於正崴集團既有廠區內，故電力雖超過5MW，但不受台電桃園以北限建資料中心禁令影響，集團成員森崴能源負責算力中心基礎水電工程建置，華碩提供AI資料中心硬體，三方通力合作，5月簽約，11月就落成啟用。

郭台強並預告，2025年二期超級運算中心建置計畫就將啟動，將採購GB200 AI伺服器，預算絕對超過20億元，地點可能在土城或新竹等正崴既有廠區內。華碩挾第一期得標優勢，2025年能否再拿下一城也備受矚目。

華碩積極進軍伺服器市場，2022年設立5年業績成長5倍目標，2024年已提前達成，進度超前，公司法說會透露，2024年前3季主要以出H100伺服器為主，10月則開始出貨H200產品，GB200伺服器正在送樣驗證，2024年首季正釋出貨，伺服器業績第3季佔比達10~15%，且AI伺服器滲透率高達80%，本季業績還將續成長。