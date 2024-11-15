微軟資料中心上線
台灣微軟昨（14）日宣布「AI +Taiwan」計畫，正式啟用Microsoft 365在台資料中心，讓醫療、金融業及政府機構等被高度規管的產業，能使用低延遲、安全且合規的雲端服務。相關供應鏈宏碁資訊（6811）、精誠、邁達特及伊雲谷雲端業務將受惠。
台灣微軟2020年宣布台灣資料中心計畫，歷經四年，昨日正式宣布啟用。資料中心位於桃園，提供Microsoft 365客戶在台灣存放資料選項。
據IDC報告顯示，微軟與合作夥伴未來四年將為台灣創造4.8萬個工作機會，1.6萬個IT技能相關工作。在台灣資料中心加持下，微軟每創造1美元營收，將可帶動整個生態系夥伴創造營收將從6.67美元，提升至7.12美元。
台灣微軟總經理卞志祥表示，AI + Taiwan計畫包括強化台灣科技韌性、厚植在地AI人才、守護台灣智慧安全等三大面向。
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