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正崴董座郭台強談交棒…還早

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

正崴（2392）旗下首座友崴超級運算中心「Ubilink」昨（14）日正式開幕，正崴集團董事長郭台強親自出席之外，郭台強的兒子暨正崴董事長特助郭守富也應邀出席，成為媒體焦點。針對郭守富是否要接班？郭台強說，還早，等他退休再說，強調兒子目前只是進入公司學習。

針對郭守富是否先擔任集團重要經營團隊成員，郭台強說「他是來學習的」。那目前滿意嗎？打幾分呢？郭台強說「謝謝，還早還早」。希望他（郭守富）可以達成什麼目標？郭台強說「等我退休再說」。是否有接班人計畫？郭台強沒有正面回應，只說「謝謝」。

針對友崴超算中心的未來規劃，以及是否跨入到海外等東南亞市場？郭守富也發表看法。郭守富表示，算力到東南亞發展沒有問題，目前要做的是如何把後端的使用場景顯現出來，如何把這一部分提供給國外客戶，才是當前要思考的。

郭守富目前在正崴擔任父親郭台強的特助，也身兼集團旗下維熹科技董事、勁永總經理。

東南亞 正崴 郭台強

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