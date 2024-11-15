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正崴超級運算中心啟動 首期算力出租可望滿載

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
正崴董事長郭台強（左）與兒子郭守富首次同框亮相。 記者蕭君暉／攝影
正崴董事長郭台強（左）與兒子郭守富首次同框亮相。 記者蕭君暉／攝影

正崴（2392）旗下首座友崴超級運算中心「Ubilink」昨（14）日正式開幕，正崴董事長郭台強表示，第一期投資20億元，算力出租可望滿載，滿載後營收達40億元，明年第二期洽談採用輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器，讓台灣算力成為亞洲第一。正崴也規劃推出GB200可用的零組件，包括AOC電源纜線、連接器與散熱元件等，兩路並進，大搶AI資料中心商機。

AI帶動算力租賃商業模式，郭台強表示，第一期已經有幾個非常大的客戶在測試，包括半導體廠商想用在IC設計及先進封裝等，甚至有某大客戶要包下全部運算產能；也有生醫業者，打算運用AI算力在藥品開發、智慧醫療等。預期算力出租到明年滿載，第二期已在規劃，場地、電力都準備好，只要輝達明年可以供應GB200，可以立即啟動。

正崴旗下友崴超級運算中心概要
正崴旗下友崴超級運算中心概要

友崴超算董事長胡惠森表示，目前評估要前進日本。因日本對算力中心有很多政策支持，加上日本核電有電價優惠，正崴的合作夥伴日商優必達深耕日本市場，日本未來會是很大的市場。

郭台強說，正崴除了興建、營運資料中心之外，也規劃打入GB200等AI伺服器供應鏈，例如AI伺服器所使用到的AOC電纜與連接器、散熱元件等，單價非常高。正崴目標是進一步垂直整合，往上游零組件發展，本業與業外兩路並進。

根據規劃，現在Ubilink超級運算中心採用輝達128台AI伺服器（1024張H 100），以及輝達Quantum-2 InfiniBand網路平台，達到45.82 PFLOPs（每秒浮點運算）的頂尖算力。經過公正的測試中心評估，在2024年11月穩居全球500大超級電腦（算力）排行榜前21名，在亞洲僅次於日本及中國。

Ubilink因三個月就完工，不但是最快速建成的超級運算中心，也是亞洲首座具綠能資源的超級運算中心。

AI 日本 正崴

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