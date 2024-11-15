仁寶陸營收占比降至五成

川普再度入主白宮，牽動地緣政治變化，仁寶（2324）也將持續降低中國大陸生產比重。仁寶董事長陳瑞聰昨（14）日表示，明年大陸營收占比將降至五成左右，資本支出也會做相關規劃，提升多元接單能量。

陳瑞聰表示，仁寶過去持續分散生產基地，已拓展至越南、泰國、美國、墨西哥、波蘭及巴西等地，建立在地化生產基地，以避開部分關稅壁壘。

他認為，川普的政策會讓全球未來從國際化走向孤立主義，仁寶持續分散生產基地，今年底在大陸生產比重約七成，明年降至五成。