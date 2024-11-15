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仁寶報捷…打進輝達AI鏈 PC出貨同步升溫

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
仁寶董事長陳瑞聰。 聯合報系資料照
仁寶董事長陳瑞聰。 聯合報系資料照

仁寶（2324）繼日前公布第3季毛利率衝上5.01%，創13年來新高後，營運再報喜，拿下輝達（NVIDIA）AI伺服器訂單，為AI伺服器業務寫下新里程碑。

仁寶在AI伺服器領域屬於後進，今年未能入列輝達GTC大會的AI伺服器供應鏈，引發關注。仁寶董事長陳瑞聰昨（14）日透露，正與輝達合作開發一系列產品。他並預告，明年輝達的GTC大會，「我們應該不會被排除在外了」，2025年PC出貨也會同步升溫。

陳瑞聰談話重點
陳瑞聰談話重點

陳瑞聰6月股東會後接掌董座後，即宣示仁寶要在AI伺服器領域「後發先至」，全力衝刺，力拚三年內AI伺服器事業迎頭趕上，近期營運就傳出好消息。

陳瑞聰昨日出席瑞芳醫療長照設施大樓動土奠基典禮，會後受訪時表示，伺服器業務目前進展還不錯，針對與輝達的合作，已有一系列產品正在開發，也在與客戶洽談中。對於伺服器大廠美超微年報難產，恐面臨下市危機，引發轉單效應，陳瑞聰則認為，確實會造成供應鏈移轉，但仁寶目前還沒掌握相關機會。

至於超微將收購美國伺服器製造商ZT Systems，仁寶是否有意收購其分割出售的硬體製造事業，陳瑞聰僅回應，「現在不宜揭露」，低調不願多談。

展望明年PC市況，陳瑞聰看好，受到Windows 10停止支援影響，將帶動明年PC換機潮，AI PC需求也可望起飛，明年AI PC在全球筆電的滲透率估二至三成，受兩大因素驅動，預估明年全球PC市場出貨量會有個位數成長，仁寶明年PC出貨也會優於今年。

仁寶集團積極投資智慧醫療、布局健康事業，投資興建的瑞芳醫療長照設施大樓昨日動土，仁寶集團共投入近10億元，預計2028年完工啟用。

仁寶瑞芳健康資產開發董事長彭聖華表示，瑞芳醫療長照大樓是仁寶未來在發展智慧醫療、遠距醫療、精準醫療及預防醫療領域上相當重要的據點。

AI 仁寶 伺服器

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