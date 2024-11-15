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廣達加碼投資田納西州廠

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

隨著美國雲端服務供應商（CSP）客戶對AI伺服器需求強勁，廣達（2382）加大美國投資力道，董事會昨（14）日拍板加碼投資2.3億美元（約新台幣72.8億元），參與美國田納西州子公司QMN現金增資。累計廣達今年已在美國投資12.3億美元（約新台幣400億元）。

這是廣達董事會今年5月決議斥資10億美元注資QMN後，再度啟動美國大擴產，以滿足客戶對AI基礎建設的需求成長，也是川普確定二度入主白宮後，台灣第一家加碼投資美國的代工廠。

廣達執行副總經理楊麒令日前指出，廣達目前在美國東岸與西岸都有產能，未來將因應需求，持續在美國兩座廠擴廠。他當時表示，企業設廠計畫雖受關稅議題牽動，但實際投資還是得以自身需求為主。

對於「川普2.0」時代來臨可能引發更深的區域製造議題，楊麒令認為，廣達在台灣、中國大陸、泰國、美國、歐洲等地都有設廠，具備多元生產基地優勢，足以因應關稅等政策變化。

廣達 美國

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