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廣達前三季賺逾一股本 上季每股獲利4.32元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
廣達第3季稅後純益166.33億元，連二季寫新猷。 聯合報系資料照
廣達第3季稅後純益166.33億元，連二季寫新猷。 聯合報系資料照

廣達（2382）昨（14）日公布第3季稅後純益166.33億元，連二季寫新猷，季增9.9%，年增29.9%，每股純益4.32元，反映AI伺服器業務熱轉；前三季稅後純益438.29億元，超越歷年全年獲利，每股純益11.37元。

展望後市，廣達看好AI伺服器業務持續強勁，財務長楊俊烈預告，明年AI伺服器營收將延續「三位數」百分比強勁成長態勢（即持續倍增），貢獻整體伺服器營收占比也將由目前的逾五成，擴增至超過七成。

廣達第3季雖受AI伺服器等高單價產品出貨拉升影響，壓抑雙率表現，前三季仍「三率三升」，毛利率達8%，營益率及淨利率都超過4%，前三季獲利438.29億元，已超越歷年全年獲利，並較2023年同期大增49.1%。

廣達第3季毛利率7.33%，季減1.25個百分點，年減0.78個百分點；營益率4.61%，季減0.3個百分點，年增0.21個百分點；淨利率3.92%，季減0.96個百分點，年減0.55個百分點；前三季毛利率8%，年增0.3個百分點，營益率4.7%，年增0.7個百分點，淨利率4.4%，年增0.7個百分點。

廣達第3季輝達Hopper系列平台拉貨動能持續強勁，AI伺服器需求成長，由於高單價產品出貨拉升，毛利率因此中止連五季逾8%水準，下滑至7.33%。

楊俊烈預期，第4季受輝達Hopper與Blackwell新舊平台轉換影響，伺服器出貨將較前季持平，通用伺服器第3季需求回溫力道強勁，預期動能將延續至第4季；筆電因第3季基期較高，第4季出貨量將下滑10%至15%，平均單價會小幅成長。

楊俊烈指出，由於筆電產品平均銷售單價較高，加上AI伺服器進入新舊平台轉換期，預估第4季毛利率與營益率將較第3季下滑，Blackwell產品年底前將小量出貨，預估新平台GB200 NVL36及NVL72機櫃AI伺服器，將於明年第1季放量。

AI 伺服器

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